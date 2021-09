Fútbol/Selección.- (Previa) La selección femenina de fútbol retorna con una aparente cómoda visita a las Islas Feroe

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de fútbol volverá este jueves a la acción con una aparente cómoda visita a las Islas Feroe (19.00 horas), primer rival de la fase de clasificación para el Mundial de 2023 y que no debería crear excesivos problemas pese a las bajas que tiene Jorge Vilda.



España comienza su recorrido hacia la próxima cita mundialista que acogerán Australia y Nueva Zelanda y lo hace en uno de los mejores momentos del fútbol femenino español, refrendado también por su combinado nacional.



La histórica primera Liga de Campeones del FC Barcelona se ha visto acompañada este verano por grandes noticias como el premio a Alexia Putellas de Mejor Jugadora de Europa de la temporada 2020-2021 y el ascenso de la 'Roja' por primera vez al 'Top 10' del ranking mundial de la FIFA.



Todo ello después de que, a nivel internacional, la selección femenina se fuese de vacaciones tras encadenar su décima victoria consecutiva batiendo en los dos últimos amistosos a Bélgica y Dinamarca, y con un balance de 50 goles a favor y ninguno en contra, una estadística que no tiene visos de romperse en Torshavn.



El equipo que dirige Jorge Vilda visitará a unas Islas Feroe en busca de sumar los primeros tres puntos antes de jugar la semana que viene un teórico duelo de más exigencia ante Hungría también a domicilio. El modesto equipo isleño no fue capaz de sumar ningún punto en la fase de clasificación para la Eurocopa de Inglaterra del año que viene y únicamente pudo hacer un gol, a cambio de recibir 42, 13 de ellos en la visita de Noruega.



El seleccionador nacional ya advirtió que se van a encontrar a un oponente totalmente encerrado atrás y que lo principal será adaptarse cuanto antes a las condiciones climatológicas y al hecho de tener que jugar en césped artificial.



Además, el madrileño no ha tenido una convocatoria demasiado tranquila ya que ha tenido que sustituir a María Alharilla, Alba Redondo, Teresa Abelleira y Olga Carmona, que se cayeron por lesión de la lista, y a Lucía Rodríguez, por el mismo motivo y que había sido la elegida para reemplazar a Alharilla.



Claudia Pina, Ainhoa Vicente, Candela Andújar y Marta Corredera han sido sus sustitutas en una selección que ya tenía bajas sensibles como las de Jennifer Hermoso, Leila Ouahabi, Marta Cardona o Irene Paredes, pero que aún así podrá demostrar que tiene 'fondo de armario' más que suficiente. El partido podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la selección