Fútbol/Liga Europa.- (Previa) Real Sociedad y Betis inician su sueño europeo ante dos campeones de Europa

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad y el Betis, los dos representantes de LaLiga Santander en la Liga Europa 2021-2022, iniciarán este jueves su andadura en el torneo continental con dos duelos de exigencia ante dos clásicos del Viejo Continente como el PSV neerlandés y el Celtic de Glasgow escocés.



Dos campeones de Europa serán los primeros en medir las aspiraciones del conjunto donostiarra y del conjunto sevillano en esta Liga Europa donde tendrán, a la espera de ver lo que sucede en la fase de grupos de la Liga de Campeones, de defender el dominio en esta competición del fútbol nacional, que se la ha adjudicado en las dos últimas ediciones con el Sevilla y el Villarreal.



Los dos equipos españoles esperan llegar más lejos y ser más protagonistas que en sus dos últimas apariciones. La Real se quedó la pasada campaña en el primer cruce, superado por el poderoso Manchester United inglés, mientras que el Betis tampoco fue más allá de los dieciseisavos en la campaña 2018-2019, eliminado por el Stade Rennais francés.



Y en una Liga Europa siempre abierta a las sorpresas y como una buena oportunidad para equipos no tan potentes, tanto los de Imanol Alguacil como los de Manuel Pellegrini tendrán primero que superar dos grupos complejos y sin excesivas 'cenicientas' y para no ir con urgencias esperan comenzar con victoria en sus respectivos estrenos.



La Real Sociedad espera afianzar su actual buen momento en LaLiga Santander donde ha ganado sus tres últimos partidos, y sin encajar, para ya dejar atrás la derrota inicial en una salida siempre complicada como la del Camp Nou (4-2) en su salida a Eindhoven (21.00 horas).



Allí le recibirá el PSV, campeón de Europa en 1988 y actual líder de la Eredivisie de su país tras ganar sus primeros cuatros partidos, pero que en el Viejo Continente ha perdido fuerza y no ha conseguido ser protagonista desde ya hace muchos años.



El equipo que entrena Roger Schmidt se quedó a las puertas de la Liga de Campeones al caer eliminado en el 'playoff' ante el Benfica portugués y ahora buscará consuelo en la Liga Europa donde la temporada pasada tampoco sacó adelante su primer cruce ante el Olympiakos. El conjunto de Eindhoven ha perdido a dos de sus mejores valores como los internacionales Dumfries Dolen, aunque mantiene al veterano mediapunta alemán Mario Goetze.



Alguacil seguirá sin poder contar con Ander Barrenetxea y Asier Illarramendi y deberá decidir si apuesta por las rotaciones y reparte más minutos con oportunidades para Ryan en la portería, Zaldua, Guevara, Januzak y Sorloth, o mantiene su mejor once con Oyarzabal, Isak, Merino y Silva como piezas claves en busca de arañar lo máximo para empezar bien en un grupo donde están el Monaco y el Sturm austriaco.



EL BETIS RECIBE AL CELTIC



Por su parte, el Betis será el primero en debutar en esta Liga Europa y lo hará en busca de tres puntos claves en el Benito Villamarín (18.55) ante un rival siempre competitivo como el Celtic de Glasgow escocés, campeón de Europa en 1967 y que suele bajar tradicionalmente su rendimiento lejos de su estadio.



El conjunto verdiblanco llega animado a este estreno en una competición donde quiere brillar después de sumar su primera victoria en LaLiga Santander en el Nuevo Los Cármenes, donde batió por 1-2 al Granada con un gol en los compases finales de Sergio Canales.



El cántabro podría ser precisamente una de las novedades de un once donde Manuel Pellegrini podría aprovechar para repartir también esfuerzos y acoplar mejor a las piezas nuevas como Bellerín y Willian José. Claudio Bravo aspira a ser el portero elegido.



Enfrente, un Celtic menos fiero que en otras ocasiones, pero que será fiel a su tradicional estilo con un fútbol más físico y directo para intentar puntuar en Sevilla. El conjunto escocés perdió el año pasado su trono liguero tras nueve títulos seguidos ante el Glasgow Rangers y en este no ha empezado demasiado bien, con dos derrotas ante su gran rival y el Heart Of Midlothian.



Además, el equipo británico cayó en la segunda ronda previa de la Liga de Campeones ante el FC Midtjylland danés y para clasificarse para esta Liga Europa tuvo que eliminar, con solvencia, al Jablonec checo, y, con apuros, al AZ Alkmaar neerlandés. El guardameta Joe Hart, que se reencuentra con Pellegrini tras coincidir en el Manchester City, es una de sus figuras más reconocidas y su peligro puede venir por las bandas con los extremos Furuhashi y Abada.