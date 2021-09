Fútbol/Champions.- Crónica del Inter de Milán - Real Madrid: 0-1

Rodrygo mantiene su idilio ante el Inter



El brasileño marca en el 89 su tercer gol en tres partidos al conjunto italiano y permite un estreno victorioso del Real Madrid en Champions



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid comenzó con una valiosa victoria su andadura en la Liga de Campeones 2021-2022 tras imponerse este miércoles por 0-1 al Inter de Milán italiano, su teórico principal rival en la fase de grupos, gracias a un tanto de Rodrygo Goes en el minuto 89 de un partido con dos partes diferenciadas y donde Thibaut Courtois también fue clave.



El delantero brasileño mantuvo su idilio cuando se enfrenta al conjunto 'neroazzurro' y demostró que es uno de los jugadores con mejor 'olfato' de gol. El joven futbolista dio la victoria el año pasado en el Alfredo Di Stéfano ante este rival, al que también anotó en el duelo del Giuseppe Meazza.



Rodrygo dio un triunfo muy trabajado a los de Carlo Ancelotti, que no estuvieron nada cómodos en la primera parte ante un Inter que también se estrelló ante un inspirado Courtois, que abortó sus buenas ocasiones, pero que no pudo mantener su ritmo en la segunda parte, donde los visitantes se manejaron mejor.



El Real Madrid, con la novedad de Lucas Vázquez en el once por Eden Hazard y la vuelta de Alaba al centro de la defensa y desplazando a Nacho al lateral, sufrió en los primeros 45 minutos. El Inter le planteó un partido que le desorganizó defensivamente y a partir de ahí concedió mucho en su área y le dio más trabajo del deseado a Courtois, seguramente el mejor del primer acto.



El portero belga se hizo 'grande' en el minuto 9 para evitar el remate de Dzeko tras un gran pase de Lautaro Martínez y en el saque de esquina posterior Skrinniar cabeceó fuera. Los 'neroazzurri' dominaron la primera media hora y llevaron más peligro, con el '10' argentino obligando de nuevo a Courtois a intervenir en una contra.



Al conjunto de Carlo Ancelotti le costó mucho tener posesiones buenas y la mayoría de sus ocasiones llegaron gracias a robos en zonas peligrosas de su rival. Casemiro probó fortuna con disparo desde fuera, a Benzema se le quedó atrás un envío peligroso de Valverde y Militao, en un saque de esquina, fueron sus mejores acercamientos en el primer acto donde no pudo encontrar ni a Vinicius, ni a su '9' ni tampoco a Modric.



De todos modos, el 13 veces campeón de Europa tuvo un tramo de mucho sufrimiento donde fue muy sometido por los locales, que no terminaron de sacar partido a ese dominio por cierta falta de temple en los metros finales. Los visitantes apenas se pudieron desplegar y cuando lo hicieron tampoco acertaron en sus decisiones. El partido se equilibró poco después, pero en los minutos finales, las mejores opciones volvieron a ser de los de Simone Inzaghi, con Courtois otra vez negándole el gol a Dzeko.



APARECE VINICIUS, SENTENCIA RODRYGO



El descanso trajo un Real Madrid algo más organizado y con la lección aparentemente aprendida. Eso le permitió por primera vez en todo el encuentro dar la sensación de poder mandar en el encuentro y de meter más 'miedo' a Handanovic.



Vinicius merodeó el gol, pero no pudo conectar un balón suelto en el área y Carvajal se incorporó con peligro y obligó al portero esloveno a intervenir en un remate muy centrado. Sin embargo, la mejor opción volvió a ser del campeón de la Serie A, que se volvió a topar con una gran acción de Courtois, de nuevo ante Dzeko. El bosnio cabeceó un saque de esquina y el belga metió una gran mano abajo.



Inzaghi fue el primero en mover ficha desde el banquillo, cambiando a sus carrileros y metiendo a Dumfries y Dimarco, más músculo con Vidal por Çalhanoglu y aire fresco arriba con Correa por Lautaro, mientras que Ancelotti probó más mordiente ofensivo con Rodrygo por Lucas Vázquez a la par que el encuentro se iba abriendo poco a poco y empezaban a aparecer los espacios con un Inter ya menos fresco.



Vinicius amagó entonces con entrar de lleno en el duelo con un par de buenas acciones individuales y luego tuvo dos ocasiones para haber dado la victoria a los madridistas, pero su afilado disparo dentro del área tropezó en un defensa cuando buscaba la red y Skrinniar le negó una segunda tras un contragolpe visitante en los minutos finales. El que no encontró oposición fue Rodrygo que tras un buen pase de Camavinga ajustició en el último suspiro por tercera vez al triple campeón de Europa.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: INTER DE MILÁN, 0 - REAL MADRID, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



INTER DE MILÁN: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (Dumfries, min.55), Barella (Vecino, min.84), Brozovic, Çalhanoglu (Vidal, min.65), Perisic (Dimarco, min.55); Dzeko y Lautaro Martínez (Correa, min.65).



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Casemiro, Modric (Camavinga, min.80); Lucas Vázquez (Rodrygo, min.65), Benzema y Vinicius (Asensio, min.91).



--GOLES.



0-1, minuto 89. Rodrygo.



--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Lautaro Martínez (min.45+1), por el Inter, y a Alaba (min.60), por el Real Madrid.



--ESTADIO: Giuseppe Meazza.