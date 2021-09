Fútbol/Champions.- Crónica del Atlético Madrid - Oporto, 0-0

El Atlético flojea en su inicio Champions



Los del Cholo se dejan un empate con el Oporto en casa



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid no pasó del empate sin goles ante el Oporto este miércoles en su estreno en la Liga de Campeones esta temporada, celebrado en el Wanda Metropolitano, donde toda la ilusión y ganas por el nuevo asalto europeo fue dando paso a un partido sin ritmo, con pocas ocasiones y mucha imprecisión en defensa y ataque.



No fue el estreno soñado. Aunque no es como empieza, los de Diego Pablo Simeone dejaron de sumar dos puntos dentro del duro Grupo B, donde el Liverpool es el primer líder con su 3-2 al AC Milan. El Atlético tuvo contadas ocasiones y el Oporto pocas más, pero con un balón al palo y un gol anulado en el 80' incluidos, tablas merecidas y mal sabor de boca atlético ante su afición.



El finalista en 2014 y 2016 inició una nueva aventura en busca de su primera 'orejona' con una actuación discreta. Luis Suárez apenas tocó el balón, Joao Félix, menos, y Griezmann o Correa, la media hora que jugaron, tampoco supieron romper la zaga rival. El francés, recibido con una gran pitada del Metropolitano, asistió al argentino en la mejor y casi única ocasión ya sobre el 70'.



De la primera parte rascó poco el aficionado 'champions' rojiblanco. El inicio tuvo su 'aquel' aunque efervescente, con un par de desmarques de Luis Suárez, y antes con los pitos a Griezmann en su presentación por megafonía o los que se llevó Pepe. El Atleti fue perdiendo movimientos arriba y encima atrás fue flojo.



Dentro de que no hubo paradas importantes, la sensación de peligro fue mayor de los portugueses en el primer tiempo. Simeone tuvo trabajo pidiendo ritmo, hasta para que Oblak sacara rápido, y contundencia a los suyos. Corona metió mucho peligro al área local, cómodo por banda derecha, y en un córner también entraron solos.



Cerca de la media hora avanzó líneas y presión el campeón de Liga, pero sin estar precisos ni intensos, la contra del Oporto rozó de nuevo el 0-1, que salvó Kondogbia al suelo con todo. El francés se llevó la mayor ovación del primer tiempo, aunque la grada prefería tener que vitorear a Suárez, Joao Félix o Lemar, quien encima tuvo que dejar lesionado su sitio a Rodrigo de Paul.



Una docena de faltas para colgar al área tampoco abrió la lata rojiblanca. La segunda parte fue también de un partido sin ritmo, tratando de presionar algo más arriba el Atleti. El susto sin embargo lo dio el Oporto, con un centro de Otavio que se fue directo al palo. Entre imprecisiones e incluso falta de piernas, el 'Cholo' dio entrada a Griezmann, Correa y Lodi.



El regreso del galo al Metropolitano fue con ese recibimiento de pitos, pero en cuanto se puso a jugar fue uno más. El ex del Barça dio algo más luz al juego local que Joa Félix, y Suárez volvió a sus desmarques. Ahí llegó el disparo cruzado de Correa con mucho peligro, pero la respuesta fue un gol de Taremi.



Un nuevo error atrás, una mala cesión y una celebración lusa que arruinó el VAR por un leve toque con la mano. El Atlético apretó como manda la Champions de local y con la fortuna de días como el Villarreal o el Espanyol para tener fe, con Suárez cerca de otro milagro en el 98' de falta directa. El Oporto no descuido un buen botín en casa de un aspirante de momento sin alardes.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO MADRID, 0 - OPORTO, 0.



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO: Oblak; Llorente, Giménez, Felipe (Herrera, min.75), Hermoso (Lodi, min.56); Carrasco, Koke (Correa, min.56), Kondogbia, Lemar (Rodrigo de Paul, min.36); Joao Felix (Griezmann, min.56) y Luis Suárez.



OPORTO: Diogo Costa; Corona, Mbemba, Pepe (Marcano, min.54), Zaidu (Wendell, min.46); Otavio, Uribe (Vitinha, min.66), Grujic, Luis Díaz (Pepe, min.84); Taremi y T. Martínez (Oliveira, min.66).



--ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (ROU). Amonestó a Joao Félix (min.51), Kondogbia (min.52) y Felipe (min.71) por parte del Atlético. Y a Luis Díaz (min.16), Zaidu (min.21), Uribe (min.41), Vitinha (min.67), Corona (min.76) y Wendell (min.83) en el Oporto. Expulsó a Mbemba (min.96) con roja.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano, 40.098 espectadores.