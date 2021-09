Fútbol/Champions.- Carlo Ancelotti: "Me gustó el partido porque supimos sufrir y lo hicimos compactos"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció la importancia de haber sacado la victoria a domicilio ante el Inter de Milán en el estreno en la Liga de Campeones, donde le gustó que su equipo supiera "sufrir compacto".



"Es una victoria importante. Me gustó el partido porque supimos sufrir y sufrimos siendo compactos. Eso es algo que me ha gustado, el saber sufrir y demostrar que este equipo tiene sacrificio", expresó Ancelotti en rueda de prensa tras el encuentro.



El de Reggiolo se mostró "feliz" por no haber encajado porque es algo que les dará "confianza", aunque no olvidó que en la primera parte fue "mérito" de Thibaut Courtois y sus paradas. "Nos salvó en la primera parte con dos o tres paradas de gran nivel", admitió.



"Defensivamente no lo hemos hecho mal y todos los jugadores han estado muy concentrados. Estuvimos mejor en la segunda parte que en la primera donde hubo que defender y estuvimos en bloque bajo, pero en la segunda parte hemos cambiado la salida de balón, con Vinicius más abierto y hemos mejorado. El Inter pagó en el segundo tiempo que gastó mucha energía en el primero y cuando bajó el ritmo, tuvimos más control", añadió.



El técnico madridista elogió a Rodrygo, autor del gol del triunfo. "No es importante cuántos minutos va a jugar sino cómo los va a jugar. Ayudó mucho a Carvajal y luego ante la portería rival es muy frío y marca goles", comentó.



En este sentido, aunque reconoció que sus cambios fueron "importantes", se quitó mérito en la victoria porque "el partido lo ganaron los jugadores", pidiendo ser "pacientes" con uno de los que entraron en el segundo tiempo, el francés Eduardo Camavinga porque "tiene mucha calidad, pero tiene que mejorar el aspecto defensivo", y confesando que no dio minutos a Eden Hazard porque el Inter cerraba "el centro" y prefería "abrir el juego por fuera".