El verano del cambio de cromos entre Barça y Real Madrid

El base argentino Nicolás Laprovittola (d), en una imagen de archivo. EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 15 sep (EFE).- Cambio de cromos entre las dos grandes potencias de la Liga Endesa: el argentino Nico Laprovittola dejó la camiseta blanca por la azulgrana, mientras que el húngaro Adam Hanga y el francés Thomas Heurtel, este con un paso intermedio por Francia, hicieron lo contrario en los movimientos más sonados del mercado de traspasos veraniego del baloncesto español.

Que un jugador transite entre los dos transatlánticos del baloncesto español (29 títulos ACB entre ambos, 54 contando la Liga Nacional) es siempre motivo de expectación y morbo en los duelos internos. Ya lo vivieron en los últimos años el croata Ante Tomic o el hispanomontenegrino Nikola Mirotic. Este año serán tres los que cambien un vestuario por el otro. Triple aliciente.

Laprovittola, fuera de los planes de Pablo Laso en el Real Madrid, finalizó contrato con el club blanco y llega al Barça, defensor del título de la Liga Endesa, para acompañar en la dirección al griego Nick Calathes y cubrir la posible salida rumbo a la NBA de su compatriota Leandro Bolmaro, aún no confirmada.

Al Real Madrid, reciente ganador de la Supercopa, ha llegado el base francés Thomas Heurtel, un fichaje retrasado unos meses, ya que el jugador se desvinculó en enero del Barça, aunque no a tiempo para ser inscrito entonces en la Euroliga por el club blanco. Finalmente, se incorporó al ASVEL Villeurbane francés solo para disputar las competiciones galas y en julio firmó por un año en el Real Madrid.

Caso diferente, y mucho menos tortuoso, es el de Adam Hanga, que cambió Barcelona por Madrid tras rescindir su acuerdo con el club azulgrana, con el que le quedaba un año de contrato. Una semana después firmó por dos campañas con el equipo blanco.

Además de Laprovittola, los vigentes campeones de la Liga Endesa han firmado al 'combo' lituano Rokas Jokubaitis y el alero estadounidense Nigel Hayes, ambos conocidos del técnico lituano Sarunas Jasikevicius ya que proceden del Zalgiris Kaunas. Junto a ellos ha llegado el pívot turco Sertac Sanli (Anadolu Efes).

Al margen de los casos ya reseñados de Hanga y Heurtel -ya desvinculado en enero pasado- y de la posible aventura NBA de Bolmaro, probablemente rumbo a los Minnesota Timberwolves, salieron de la disciplina azulgrana Víctor Claver (Valencia), Artem Pustovyi (Gran Canaria) y Leo Westermann (Mónaco).

Por parte del gran rival, a las incorporaciones de Heurtel y Hanga se suma la potencia física del ala-pívot francés Guerschon Yabusele (ASVEL) y el base estadounidense Nigel Williams-Goss (Lokomotiv Kuban).

El equipo blanco, que sufrió en la temporada pasada múltiples salidas a la NBA como las de los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, pierde también rumbo a la mejor liga del mundo a su última gran revelación de la cantera, el ala-pívot Usman Garuba. Un joven que se fue y un veterano que se retira: el capitán Felipe Reyes. Además, el estadounidense Alex Tyus finalizó su contrato.

CONTINUIDAD Y MUCHO MERCADO INTERNO Más allá de los dos grandes, se aprecia mucha continuidad en las plantillas de la Liga Endesa y fichajes entre los propios clubes. Sin ir más lejos, uno de los semifinalistas de la temporada pasada, el Valencia Basket, además del retorno de Claver desde el Barça ha pescado en el San Pablo Burgos a su nuevo entrenador, Joan Peñarroya y al interior cubano Jasiel Rivero, y también ha fichado en el Joventut (Nenad Dimitrijevic y Xabi López-Aróstegui).

Joan Sastre ha cambiado Valencia por el otro semifinalista del curso pasado, Lenovo Tenerife, que recupera para el baloncesto español al estadounidense Kyle Wiljter (Turk Telecom, ex Unicaja) y ha fichado en el baloncesto nacional al sueco Tobias Borg (Betis) y a Sean Smith (Palencia) hijo del exjugador Mike Smith.

Entre los aspirantes al título, el Baskonia ha sido uno de los que más se ha movido en el mercado, firmando el retorno del uruguayo Jayson Granger desde el Alba Berlín, de donde también ha reclutado al italiano Simone Fontecchio. Wade Baldwin (Bayern Múnich), Vanja Marikovic (Valencia), Matt Costello (Gran Canaria), Steven Enoch (Obradoiro) y Landry Nnoko (Estrella Roja) completan sus fichajes.

Gran Canaria también ha sido uno de los más activos, fichando en Zaragoza (Dylan Ennis y Nico Brussino), Baskonia (Ilimane Diop), Barça (Artem Pustovyi), Burgos (Miquel Salvó) y con el base estadounidense Chris Kramer como única contratación procedente de fuera de la competición, del Hapoel Jerusalén.

El nuevo Hereda San Pablo Burgos dirigido por el croata Zan Tabak también se ha renovado ampliamente, con talento nacional de la marno de Marc García (Fuenlabrada) y Dani Díez (Tenerife), y jugadores contrastados como el base esloveno Aleksej Nikolic (Gravelines), el estadounidense Tyrus McGee (Hapoel Holon), el nigeriano Suleiman Braimoh (Hapoel Jerusalén) y el pívot estadounidense Steve Zack, que procede de la liga turca.

Caso contrario es el del Joventut, que firma dos retornos, los de Guillem Vives (Valencia) y Brandon Paul (Adelaide 36ers) y dos apuestas: el ala-pívot estadounidense Derek Willis (del Brindisi italiano), y el base dominicano Andrés Feliz (CB Prat). Tendrá que paliar las salidas rumbo a Valencia de piezas clave como López Aróstegui y Dimitrijevic, y la de Conor Morgan al Andorra.

ZARAGOZA Y BETIS, LOS MÁS REMOZADOS Entre los equipos que más actividad han tenido durante este verano destacan Casademont Zaragoza, con nueve contrataciones incluido el técnico Jaume Ponsarnau (Valencia) entre las cuales destaca el retorno del nigeriano Stan Okoye (Gran Canaria), y el Coosur Betis, que también tendrá ocho nuevos jugadores para evitar pasar apuros, con la vuelta a España del montenegrino Marko Todorovic desde la liga china como principal movimiento.

Otros equipos que también movieron mucho sus plantillas fueron el Baxi Manresa, con ocho fichajes, el Bilbao Basket y el recién ascendido Río Breogán con siete, y el Monbús Obradoiro y el Morabanc Andorra, con seis incorporaciones cada uno.

Por el lado contrario, Unicaja y Urbas Fuenlabrada, ambos con tres fichajes, y UCAM Murcia con dos, apostaron por la continuidad en sus plantillas de cara a la próxima temporada. EFE 1011340 mam

BALONCESTO LIGA ENDESA: URBAS FUENLABRADA (Serie Previa)

Fuenlabrada, a la salvación por la continuidad Miguel Ángel Moreno Fuenlabrada (Madrid), 15 sep (EFE).- A la salvación por la vía de la continuidad. Esa es la divisa de un Urbas Fuenlabrada que ha confiado en nueve de los doce jugadores que el curso pasado le dieron la permanencia en la Liga Endesa y en el entrenador, Josep María Raventós, para conformar su equipo de la nueva temporada.

Después de conseguir la permanencia el curso pasado en un desfile de 25 jugadores, dos plantillas entre lesiones y cambios técnicos, y tres técnicos, el equipo del sur de la Comunidad de Madrid ha apostado por mantener la base que al mando de Raventós consiguió firmar un buen final de temporada para obtener la salvación.

En búsqueda de ese mismo objetivo, la entidad renovó a Raventós con una temporada y otra opcional, por lo que el entrenador barcelonés tendrá por primera vez la oportunidad de dirigir al equipo desde el inicio de campaña, después de cinco años en el club como técnico ayudante.

Tras asegurarse el entrenador, el equipo madrileño ha tratado de conservar a todas sus piezas clave, como el alero congoleño Christian Eyenga, el escolta nigeriano Obi Emegano, el alero brasileño Leo Meindl, el pívot canadiense Kyle Alexander, el base serbio Jovan Novak o el estadounidense Kwan Cheatham. También seguirá el aragonés Chema González, que asumirá la capitanía.

Solo no pudo retener al máximo anotador de la fase regular de la Liga, el base estadounidense Melo Trimble que se fue al Galatasaray turco, y al alero Marc García, firmado por el Hereda San Pablo Burgos. También se desvinculó el estonio Siim-Sander Vene y se marcharon el estadounidense Josh Sharma, el maliense Cheick Diallo y el navarro Álex Urtasun.

Para reforzar el juego interior, Fuenlabrada ha apostado por el pívot serbio Dusan Ristic, del Avtodor Saratov ruso; los puntos los debería anotar el escolta estadounidense Sean Armand, del Chalon francés; y el fichaje nacional es el escolta canario Álex López, procedente del San Pablo Burgos.

El 'Fuenla' de Raventós aspira a ser un equipo de juego alegre y transiciones veloces, con querencia por jugar a campo abierto y libertad para que sus jugadores exploten su tiro. Esa será su propuesta de juego, por lo que se ha podido ver en los amistosos que ha disputado en pretemporada, con tres victorias y tres derrotas.

Otra cosa es lo que los rivales le permitan, ya que como pudo comprobar la afición que acudió al Fernando Martín a ver el Trofeo de Fiestas contra el UCAM Murcia, el mismo equipo que fue capaz de ir ganando por 15 (40-25, min. 15), vio cómo en la segunda parte un rival mucho más agresivo en defensa le igualaba el duelo al inicio del último cuarto y le forzaba a un final ajustado (96-94).

"Si podemos jugar como en la primera parte, somos un equipo que puede meter muchos puntos, pero tenemos que aprender a jugar como en la segunda, que nos traban el partido, que nos pegan, que no nos dejan correr, y hay que saber jugar estos partidos", valoró tras ese encuentro el director deportivo, Ferrán López.

Con un sonoro "Ganas" ha titulado el Fuenlabrada su campaña de abonados, la del reencuentro con la ruidosa afición del Fernando Martín, que volverá a arropar a su equipo en sus encuentros como local, comenzando por su estreno este domingo ante el Herbalife Gran Canaria.

Si el curso pasado, con cambios constantes de jugadores y sin su afición, el equipo fuenlabreño logró mantener la categoría, este año con aficionados, continuidad y algo de suerte, el Urbas Fuenlabrada aspira a repetir la gesta y, si todo se diera muy bien, mirar más arriba.

Miguel Ángel Moreno