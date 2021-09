El colombiano Arias, "feliz" por "sumar noventa minutos" once meses después

El delantero del Granada Luis Suárez (d) celebra con Santiago Arias el gol ante el Betis, en el partido del pasado lunes en el estadio Nuevo Los Cármenes, en Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

Granada, 15 sep (EFE).- El lateral colombiano Santiago Arias se mostró "feliz" por "sumar noventa minutos" con el Granada, el pasado lunes en el partido ante el Betis que se disputó en el estadio Nuevo Los Cármernes (1-2), once meses después de la grave lesión sufrida la pasada campaña.

El zaguero, que milita en el Granada cedido por el Atlético de Madrid, no participaba en un partido oficial desde que se lesionara el pasado 10 de octubre con la selección colombiana, por lo que reapareció en competición casi once meses después.

"Estoy contento por haber vuelto a jugar, no es nada fácil sumar noventa minutos tras la lesión que tuve. Feliz por jugar un partido completo ante un gran rival", explicó Arias en declaraciones a los medios del club.

El colombiano dejó claro que tiene que "seguir mejorando y entrenando todo" con la confianza de que el próximo partido "sea mucho mejor", en alusión a la derrota granadina ante el conjunto sevillano.

"Queda mirar al frente, seguir con lo que viene, que es difícil, pero confiar en el trabajo que estamos haciendo y esperar remontar esta situación", afirmó el lateral, quien cree que los tantos del Betis llegaron por "errores propios" ya que "en el fútbol a veces te equivocas y se paga caro".

Sobre el próximo partido del Granada ante el Barcelona vaticinó que será "difícil y complicado", pero que tienen que "sacar la casta" y el fútbol que posee el equipo.

"Los errores nos están costando caro, pero cuando empecemos a hacer goles y a asociarnos las cosas nos irán bien", sentenció Arias.