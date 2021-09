El Bilbao Basket quiere volver al buen camino tras el milagro de la salvación

El entrenador del RETAbet Bilbao, Álex Mumbrú, en una imagen de archivo. EFE/Miguel Ángel Polo

Bilbao, 15 sep (EFE).- El Bilbao Basket espera volver en este curso 2021-2022 al buen camino que retomó hace tres temporadas con el regreso a la ACB y quebró el año pasado en una decepcionante campaña que salvó milagrosamente al final con una permanencia que pareció casi imposible hasta el último partido.

Fue un duro curso para 'los hombres de negro', que no encontraron hasta el tramo final del calendario soluciones a un juego caótico y endeble que casi les supone el segundo descenso a la Liga LEB Oro en cuatro temporadas.

Pero sonó la flauta para los de Alex Mumbrú, que intentan rearmarse en lo anímico para volver a tiempos felices como los de hace una década, cuando fueron subcampeones de Liga (2011) y Eurocup (2013) y alcanzaron los cuartos de final de la Euroliga (2012).

O, sin ir tan lejos, cuando hace dos años, recién ascendidos, dieron cuenta de todos los equipos Euroliga de la Liga Endesa en un retorno sonado a la ACB.

De entonces quedan en el equipo, además de Mumbrú, el técnico que logró el ascenso, el base Jonathan Rousselle, capitán desde el curso anterior, y el escolta Tomeu Rigo, jugador de complemento y también superviviente del año en la LEB.

Asimismo siguen del año pasado Ludde Hakanson, reconvertido a escolta tras no funcionar como quería de base en una primera temporada en la que le afectó el covid, el alero Alex Reyes y el lituano Regimantas Miniotas, éste llegado con el curso iniciado.

Para paliar ausencias como las de Ondrej Balvin, John Jenkins y Jaylon Brown, jugadores con los que quería seguir contando Mumbrú pero con ofertas con las que la precaria economía del club vizcaíno no pudo competir, el Bilbao Basket ha hecho siete incorporaciones.

Las más llamativas de hombres llamados a ser claves son las de la Andrew Goudelock, exjugador de Los Ángeles Lakers y anotador acreditado, y el dominicano Ángel Delgado, que impresionó el curso pasado en el Estudiantes aunque sus continuos dobles-dobles en puntos y rebotes no pudieron evitar el descenso colegial.

Otro '5', Jeff Withey, y el alero Valetin Bigote, con el que el Bilbao Basket quiere repetir la feliz experiencia con Axel Bouteille, el alero francés que difícilmente olvidará Miribilla, son otros dos fichajes relevantes.

Completan el septeto de novedades el experimentado exterior internacional brasileño Rafa Luz y los jóvenes interiores Gytis Masiulis, que compartirá la posición de '4' con su compatriota Miniotas, y Alejandro Galán, quinto pívot mezcla de apuesta de futuro y cupo nacional para la plantilla.

Un grupo de doce jugadores diseñado por el director deportivo Rafa Pueyo que finiquitó una pretemporada que transcurría sin mayores novedades, dos victorias y dos derrotas, con un aldabonazo en la Euskal Kopa ante el Baskonia (93-68).

Una inesperada paliza en Santurtzi con especial protagonismo de la 'Minibamba' Goudelock (20 puntos y 24 de valoración en solo 13 minutos de juego), el jugador que con más interés espera una 'marea negra' ya de por sí muy contenta por volver a un Bilbao Arena que echó de menos tanto como su equipo a sus aficionados en la peor época de la pandemia.

Ramón Orosa