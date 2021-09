El Barça, favorito para ampliar su hegemonía en la Liga Endesa

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius. EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Barcelona, 15 sep (EFE).- El Barça de Sarunas Jasikevicius parte como favorito en la Liga Endesa tras el doblete de la pasada temporada en la que conquistó la Copa del Rey y la Liga aunque el gran reto de los catalanes seguirá siendo conquistar la Euroliga tras quedarse a las puertas el año pasado en Colonia.

El segundo año de Jasikevicius comienza, sin embargo, igual que el primero, con una dolorosa derrota en la Supercopa (83-88) contra el Real Madrid. Temporada nueva, viejos problemas, los que parece sigue arrastrando el campeón, todavía exento de ese instinto asesino que reclama su técnico.

Los cuatro fichajes que ha hecho el club catalán han venido a complementar una plantilla ya de por sí excelente en la que Nick Calathes, Cory Higgins, Brandon Davies y Nikola Mirotic seguirán llevando todo el peso del equipo.

La incorporación más llamativa del Barça ha sido la del pívot turco Sertac Sanli, procedente del rival que le arrebató la Euroliga a los azulgranas en Colonia, el Anadolu Efes, pero aún no se le ha podido ver en acción debido a una fisura en el dedo gordo de su pie izquierdo.

Jasikevicius se ha traído a Barcelona del Zalgiris Kaunas a dos jugadores que conocen bien su método. El joven base Rokas Jokubaitis y el ala pívot estadounidense, Nigel Hayes, titular en la posición de alero alto en los dos partidos de la Supercopa.

El base Nicolás Laprovittola completa las incorporaciones del Barça para esta temporada, en el trasvase de jugadores entre Barça y Real Madrid de este verano con Adam Hanga y Thomas Heurtel -cortado a media temporada la pasada campaña- vistiendo de blanco.

La sombra de Pau Gasol ha planeado a lo largo de la pretemporada con Jasikevicius sorteando las preguntas sobre una posible incorporación con humor, pero parece poco probable que la leyenda del baloncesto español vuelva a vestirse de azulgrana.

Sin Gasol en el equipo, Pierre Oriola recobrará el protagonismo, como ya se vio en la Supercopa, y junto a un Álex Abrines, cada vez con más exigencia en defensa, y Kyle Kuric volverá a ser un jugador fundamental en el esquema de los azulgranas.

Ganar el triplete -Euroliga, Liga Endesa y Copa del Rey- es el sueño del Barça esta temporada. Repetir el doblete de la temporada pasada sería ya todo un éxito -no lo consigue el Barça desde el curso 1987-1988- pero el equipo está construido para levantar la tercera Copa de Europa de su historia.

El Barça del segundo año de Jasikevicius apunta a repetir los éxitos del año pasado en las competiciones nacionales con la defensa y los lanzamientos de triples como señas de identidad y su capacidad para que el rival no se levante cuando la apisonadora azulgrana le ha pasado por encima como asignatura pendiente.

Los jugadores ya conocen el método Jasikevicius, al que solo le vale ganar todas las competiciones que dispute, algo que este año ya no será posible.

Habrá que ver si el Real Madrid, campeón de la liga regular la pasada temporada, es capaz de ponerse a la altura de los azulgranas cuando las máquinas de ambos equipos estén bien engrasadas. Pese a la derrota en la Supercopa, los azulgranas serán el rival a batir en la Liga Endesa. EFE

Andrés del Castillo