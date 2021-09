EEUU/R.Unido/Australia.- EEUU, Reino Unido y Australia anuncian un nuevo acuerdo trilateral en materia de seguridad

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Australia han anunciado un nuevo acuerdo a tres bandas bajo las siglas AUKUS --acrónico del nombre de los tres países en inglés-- con el que buscan desarrollar una asociación en materia de seguridad.



El primer ministro australiano, Scott Morison, su homólogo británico, Boris Johnson, y el presidente estadounidense, Joe Biden, han protagonizado un encuentro por videoconferencia en el que han dado cuenta de esta nueva alianza, recoge el diario británico 'The Guardian'.



Este acuerdo permitirá a las tres naciones compartir tecnología con el fin de garantizar la seguridad cibernética, la inteligencia artificial, los sistemas submarinos y sistemas de largo alcance con el fin de "defender los intereses comunes en el Indo-Pacífico" y así "hacer frente a los desafíos del siglo XXI", tal y como han señalado los firmantes en un comunicado.



"Promoveremos un intercambio más profundo de información y tecnología, fomentaremos una integración más profunda de la ciencia, la tecnología, las bases industriales y las cadenas de suministro relacionadas con la seguridad y la defensa y, en particular, profundizaremos significativamente la cooperación en una variedad de capacidades de seguridad y defensa", han remarcado.



"Hoy, nos unimos a nuestras naciones en un acuerdo para la próxima generación, construido sobre una base sólida de confianza probada", ha apuntado Morrison, quien ha remarcado que estos tres países "siempre" han visto el mundo "a través de una lente similar".



Ahondando en este aspecto, el primer ministro australiano ha remarcado que Estados Unidos, Australia y Reino Unido están convencidos en el esfuerzo de crear un mundo "que favorece la libertad, que respeta la dignidad humana y el estado de derecho, la independencia de los estados soberanos y el compañerismo pacífico de las naciones".



Así, el primer paso de este convenio consiste en que la Armada Real australiana podrá contar con acceso a tecnología necesaria para la fabricación de submarinos de propulsión nuclear, algo que podría implicar el fin del acuerdo del país oceánico con Francia para la fabricación de submarinos de diseño francés, tal y como recoge la cadena BBC.



Por su parte, Johnson, quien se ha unido a esta conversación telemática desde Downing Street, ha señalado que el pacto también tiene como objetivo generar empleos en Gran Bretaña.



"Estamos abriendo un nuevo capítulo en nuestra amistad", ha celebrado Johnson, quien ha querido aclarar que los submarinos "serán propulsados por reactores nucleares, no armados con armas nucleares" y que el rol de Reino Unido estará "en consonancia" con sus "obligaciones de no proliferación".



En esta misma línea, desde Washington han puesto en valor que tanto Australia como Reino Unido han sido "durante mucho tiempo socios fieles y capaces" y que AUKUS "profundizará" esta cooperación.



"Hoy estamos dando otro paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre nuestras tres naciones porque todos reconocemos el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo", ha aseverado Biden, recoge la cadena estadounidense CNN.



Finalmente, el presidente estadounidense ha apuntado que AUKUS es algo necesario pues permitirá abordar "tanto el entorno estratégico actual de la región (Indo-Pacífica) así como su evolución".