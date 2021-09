EEUU.- Trump no logra parar la demanda por difamación de la mujer que le acusó de agresión sexual

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Un juez federal de Estados Unidos ha rechazado este miércoles la solicitud del expresidente Donald Trump de suspender una demanda contra él presentada por la periodista Elizabeth Jean Carroll, después de que negara con ataques hacia ella una acusación de agresión sexual a mediados de la década de los 90.



La decisión del juez Lewis Kaplan permite que el proceso siga su curso, aunque todavía no ha quedado claro si Trump podría tener inmunidad puesto que en el momento en el que se produjeron los comentarios difamatorios que denuncia Caroll, el magnate ocupaba la Casa Blanca.



Esta es precisamente la estrategia de la defensa de Trump, que ha sido a su vez respaldada por el Departamento de Justicia bajo la Administración del presidente, Joe Biden, que el pasado mes de junio, solicitó que la demanda no fuera tramitada.



"Los funcionarios públicos electos pueden, y a menudo deben, abordar las acusaciones sobre irregularidades personales que inspiran dudas sobre su idoneidad para el cargo", señaló el Departamento de Justicia, que si bien reconoció que los ataques fueron "sin duda innecesarios e inapropiados".



Sin embargo, los abogados del departamento insistieron en que "las declaraciones supuestamente difamatorias hechas en ese contexto están dentro de las funciones de los funcionarios electos, incluso cuando las declaraciones proceden de preguntas de la prensa sobre la vida privada del funcionario".



En 2019, Carroll escribió en su libro '¿Para qué necesitamos a los hombres?' que Trump le agredió sexualmente en los probadores de una tienda de Manhattan a mediados de los 90. Después de que el expresidente lo negara, con argumentos que oscilaban entre "ella no es mi tipo" y "lo hace para vender", la periodista le demandó por difamación en un tribunal estatal.



En septiembre de 2020, en plena campaña de reelección, el que fuera fiscal general, Bill Barr, llevó la causa hasta un tribunal federal para intentar frenarla, ya que las leyes a nivel nacional no permiten que los funcionarios públicos puedan ser demandados por difamación.



Se espera que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Manhattan emita una decisión sobre esta cuestión a finales de este año. Mientras tanto, la decisión de Kaplan permite que Carroll continúe con el proceso, pidiendo incluso la comparecencia del expresidente, o una prueba de ADN, cuenta la agencia Bloomberg.