EEUU.- EEUU prevé que unas 700 personas acudan a Washington a las protestas del sábado en apoyo del motín del 6 de enero

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Los servicios de Seguridad e Inteligencia de Estados Unidos prevén que unas 700 personas acudan este sábado a las protestas que se celebran en Washington en apoyo de quienes participaron en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.



Melissa Smislova, responsable de la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional, ha explicado que las autoridades han registrado un aumento significativo de las reservas de hoteles y son ya 500 las personas que han confirmado su participación en las más de una docena de protestas que están previstas se celebren en Washington bajo el lema 'Justicia para 6 de Enero'.



"Hemos aprendido mucho desde el 6 de enero. Estamos rastreando las reservas de hoteles para medir esta participación", ha dicho Smislova durante un evento empresarial sobre seguridad nacional, en el que han participado altos funcionarios, y en el que se han abordado otras cuestiones, como la posibilidad de que Al Qaeda logre estar operativo en un plazo máximo de dos años.



Si bien la reivindicación central del sábado está relacionado con los actos de aquel día, en el que centenares de simpatizantes del expresidente Donald Trump secundaron sus teorías de la conspiración y asaltaron la sede del Capitolio, Smislova, anticipa que habrá otros grupos de personas que acudirán para "promover sus propios problemas".



"Cualquier cuestión controvertida. Pueden ser las vacunas, pueden ser las elecciones. Todos los grupos extremistas están tratando de dividirse", ha dicho Smislova, quien no descarta tampoco la presencia de "grupos extranjeros" que traten de "amplificar algunas de estas narrativas".



La organización 'Look Ahead America' ('Mira hacia el futuro, América'), dirigida entre otros por un antiguo miembro del equipo de campaña del expresidente Trump está detrás de las protestas del sábado, en las que se espera la presencia de milicias de extremaderecha como 'Proud Boys' y 'Oath Keepers', apunta la CBS.



A lo largo de esta semana, la Policía del Capitolio ha comenzado las tareas para levantar vallas provisionales para cercar las instalaciones del Capitolio y evitar que se repitan los acontecimientos del pasado 6 de enero. A su vez, ha emitido una declaración de emergencia que entra en vigor el sábado y con la que se amplían las funciones de los agentes y otras fuerzas federales.



El jefe de la Policía del Capitolio, Tom Manger, ha señalado esta semana que si bien "protegerán el derecho de todos a protestar de manera pacífica en virtud de la Primera enmienda", no se tolerarán actos violentos. "Cualquiera que esté pensando en causar problemas, que se quede en casa", ha aclarado.



El asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Donald Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.



Por el momento, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra más de 550 personas, que van desde posesión de armas, insurrección, asalto contra la autoridad, invasión de espacios estatales restringidos e intentos por paralizar procesos electorales.