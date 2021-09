Ecuador.- La ministra de Agricultura de Ecuador deja el cargo tras cuatro meses y entre protestas del campo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La ministra de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Tanlly Vera, ha presentado este miércoles su dimisión tras cuatro meses en el cargo, en medio de las protestas de los trabajadores del campo por el bajo precio de sus productos.



El Gobierno ecuatoriano ha confirmado la noticia a través de su oficina de comunicación en un comunicado en el que han agradecido los "servicios" de Vera y su "responsabilidad" y "entrega" a una cartera de Agricultura que asumió el pasado 24 de mayo con la puesta en marcha del nuevo Gobierno del presidente, Guillermo Lasso.



Su salida se produce en medio de importantes protestas en el país, en especial en algunas regiones del oeste, en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, en donde agricultores y trabajadores del campo han bloqueado algunas de las carreteras en protesta por el bajo precio al que se ven obligados a vender sus productos.



Entre las demandas de los manifestantes estaba la salida de Vera del Gobierno de Lasso y establecer un valor fijo para algunos productos que han visto afectados por la caída de los precios, como el arroz y el banano.



No obstante, en una carta enviada al presidente Lasso, y que ha hecho pública en redes sociales, Vera ha asegurado que "ha llegado la hora de continuar aportando desde otros espacios" y siente que "ha cumplido" con su propósito.



"Querido presidente, Guillermo Lasso, durante varios años he tenido la oportunidad de caminar junto a usted en busca de un objetivo que hoy con orgullo lo vemos cristalizado", ha dicho Vera.



Además de Vera, en las últimas horas el Gobierno también ha cesado a la que era hasta entonces ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, quien aseguró no haber recibido razones exactas que justificasen su despido.