Ecuador busca erradicar la violencia y la discriminación por orientación sexual

Quito, 15 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador comenzó este miércoles a discutir un plan de acción para crear una política pública que busca erradicar la violencia y discriminación por orientación sexual en el país, informó la gubernamental Secretaría de Derechos Humanos.

En un "Primer Encuentro Nacional por las Diversidades", unos 90 representantes de organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBTI se reunieron con autoridades para iniciar los debates sobre le "Plan de Acción de Diversidades del Ecuador 2021-2025".

La titular de la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, en declaraciones difundidas por su despacho, afirmó que su país no había dado un paso tan importante en esta materia desde la Constitución de 2008, cuando se consagró el principio de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

"El 28 de junio del 2021 marcamos un hito histórico en la región, con la creación de la Subsecretaría de Diversidades. La equidad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos también garantizados en nuestra Constitución", remarcó Ordóñez.

La funcionaria aseguró que, por ello, el Gobierno "ha ratificado su compromiso con los derechos basados en el respeto, la dignidad y la libertad".

De su lado, José Iván Dávalos, jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ecuador, que participó en la reunión, resaltó su interés de ser parte de este proceso participativo junto con la Secretaría de Derechos Humanos.

La OIM guarda consonancia con los principios de imparcialidad y humanidad, a fin responder a una realidad donde aún existen significativas vulneraciones de derechos a la población LGBTI, tanto ecuatoriana como de extranjeros en situación de movilidad humana, añadió Dávalos.

El subsecretario de Diversidades, Felipe Ochoa, presentó los ejes sobre los cuales el Gobierno pretende abordar el "Plan de Acción de Diversidades".

Puso como ejemplo que, por primera vez, se incluirá la "variable orientación sexual y/o diversidad sexo-genérica" en la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, que suele elaborar el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC).

El encuentro de este miércoles se replicará en otras regiones del país a través de mesas técnicas, en las que se analizarán los cuatro ejes de acción: Educación, trabajo, salud y acceso a la justicia, añadió la Secretaría de Derechos Humanos en su comunicado.