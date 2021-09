Dzeko: "No podemos perder un partido así"

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 15 sep (EFE).- El bosnio Edin Dzeko, delantero del Inter de Milán, expresó este miércoles su frustración por la derrota sufrida en el minuto 89 contra el Real Madrid (0-1) en la primera jornada del grupo D de la Liga de Campeones y consideró que no se puede "perder un partido así", en el que los milaneses tuvieron al menos tres oportunidades claras de gol.

"Si no marcas, es difícil ganar. Pero merecimos mucho más porque hicimos un gran partido", afirmó Dzeko al acabar el partido de San Siro en declaraciones a "Amazon Prime Video", dueño de los derechos del encuentro en Italia.

"Hemos tenido oportunidades. (El portero del Real Madrid, el belga Thibaut) Courtois fue muy bueno. Nosotros un poco menos. No podemos perder un partido así. Es una lástima", agregó.

El Inter se topó con Courtois en San Siro y terminó sucumbiendo en el minuto 89 ante un gol del brasileño Rodrygo Goes a pase del francés Eduardo Camavinga.

El Real Madrid lidera el grupo D junto al Sheriff Tiraspol, que ganó este mismo miércoles por 2-0 al Shakhtar Donetsk en su primer partido en la Liga de Campeones.