Colo Colo se consolida en la cima del torneo chileno de fútbol, tras vencer a Everton

Tras vencer por 2-0 al Everton en el Estadio Monumental, Colo Colo se consolidó en la cima del torneo chileno de fútbol, al cierre de la vigésima fecha. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Colo Colo. EFE/Benjamín Hernández

Santiago de Chile, 14 sep (EFE).- Tras vencer por 2-0 al Everton en el Estadio Monumental, Colo Colo se consolidó en la cima del torneo chileno este martes en la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2021, con cinco puntos de ventaja sobre sus escoltas.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros lograron imponerse con goles del mediocampista Leonardo Gil y el defensor Maximiliano Falcon en un compromiso clave que les da tranquilidad como líderes del torneo, acumulando tras esta jornada 40 puntos en 20 partidos disputados, a cinco de distancia de Universidad Católica y Unión La Calera.

Everton manejó algunos pasajes del encuentro pero no pudo ante la insistencia ofensiva del cuadro albo y se mantuvo en la novena posición con 27 puntos.

En un partido sufrido, Universidad Católica venció por 2-4 al Curicó Unido, resultado que casi se le va de las manos a los visitantes ante la arremetida del conjunto tortero.

Tras ir con dos tantos de ventaja, Curicó Unido puso presión e igualó ante los actuales campeones del fútbol chileno, pero los esfuerzos no fueron suficientes y la Católica sentenció el partido con dos goles cerca del final.

Y es que el cuadro cruzado es otro desde la salida del técnico uruguayo Gustavo Poyet, mostrando un juego colectivo y verticalidad que parecían perdidos durante la primera etapa del campeonato.

El ariete Fernando Zampedri anotó un doblete, mientas que Diego Valencia y José Pedro Fuenzalida anotaron los dos goles restantes que ubicaron a la Católica de regreso en la disputa por el título con 35 unidades.

Curicó Unido, por su parte, quedó relegado al decimosexto lugar con 19 puntos y un solo triunfo en sus últimos cinco encuentros.

Otro que ganó es Unión La Calera, que logró una agónica victoria ante Audax Italiano y acabó con una racha de malos resultados.

Los cementeros dieron vuelta a un 0-2 para imponerse por 2-3 en el Estadio El Teniente de Rancagua, con gol en los descuentos del delantero Sebastián 'Sacha' Saez que los dejó de terceros con 35 puntos.

Con este resultado, el cuadro itálico es cuarto con 34 enteros luego de caer en dos fechas consecutivas.

Pese al buen papel del delantero Cristian Palacios que anotó un doblete, Unión Española no pudo frente a Universidad de Chile y cayó de local por 2-3, con gran actuación del ariete universitario Joaquín Larrivey, actual goleador del campeonato.

Los azules marchan en la quinta posición con 33 unidades mientras que el conjunto hispánico es sexto con 30.

Santiago Wanderers logró su segundo triunfo seguido en el 2-1 frente a Cobresal y terminó una racha de cinco victorias del rival.

Cobresal cerró la fecha en el séptimo puesto con 28 puntos y el Wanderers es colista con ocho unidades.