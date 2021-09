Ciencia.-Atribuyen a niños denisovanos 'arte' con huellas de 200.000 años

15-09-2021 Los investigadores descubrieron lo que posiblemente sea la obra de arte más antigua del mundo, representada aquí en un escaneo tridimensional, en un promontorio rocoso en Quesang en la meseta tibetana en 2018. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CORNELL



Una colaboración internacional ha descrita y atribuido lo que puede ser la obra de arte más antigua, una secuencia de huellas de manos y pies descubiertas en la meseta tibetana.



Los grabados datan de mediados del Pleistoceno, hace entre 169.000 y 226.000 años, tres o cuatro veces más antiguos que las famosas pinturas rupestres de Indonesia, Francia y España.



Para responder a la pregunta, "¿es arte?" el equipo se dirigió a Thomas Urban, científico investigador de la Facultad de Artes y Ciencias y del Laboratorio Cornell Tree Ring.



"La pregunta es: ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretamos estas impresiones? Claramente no están colocadas accidentalmente", dijo en un comunicado Urban, coautor del artículo, publicado en Science Bulletin.



"No hay una explicación utilitaria para estos. Entonces, ¿qué son?" dijo Urban. "Mi punto de vista fue, ¿podemos pensar en esto como un comportamiento artístico, un comportamiento creativo, algo claramente humano? El lado interesante de esto es que es muy temprano".



El proyecto fue dirigido por David Zhang de la Universidad de Guangzhou en colaboración con investigadores de la Universidad de Bournemouth, la Universidad de Xi'an Jiaotong, la Universidad de Educación de Hong Kong, el Instituto de Geología y la Universidad de Minnesota.



La participación de Urban con el grupo surgió de sus esfuerzos continuos por estudiar las huellas de humanos y animales en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México como una forma de comprender los comportamientos de los antepasados humanos. Uno de los colegas de Urban en ese trabajo, Matthew Bennett, de la Universidad de Bournemouth, fue parte del equipo inicial que examinó el "panel de arte" que se encontró en un promontorio rocoso en Quesang en la meseta tibetana en 2018. Una serie de cinco huellas de manos y se estamparon cinco huellas simétricas en travertino, una piedra caliza de agua dulce que fue depositada por una fuente termal cercana y luego endurecida con el tiempo.



"Habría sido una superficie inclinada y resbaladiza", dijo Urban. "Realmente no cabía atribuir las huellas a una caída. Entonces, ¿por qué crear esta disposición de impresiones?"



El hecho de que el panel incluya huellas de manos da una pista. Si bien las huellas son comunes en el registro humano, las huellas de las manos son mucho más raras. Su presencia conecta el panel tibetano con una tradición de arte parietal, es decir, arte que es inmóvil, tipificado por estarcido a mano en las paredes de la cueva.



El arte más antiguo de este tipo, que se encuentra en la isla indonesia de Sulawesi y en la cueva de El Castillo en España, se remonta a entre 40.000 y 45.000 años. A la luz del descubrimiento del Tíbet, las pinturas rupestres de Chauvet en Francia, de aproximadamente 30.000 años de antigüedad, son prácticamente contemporáneas.



Los colaboradores de Urban usaron series de uranio para determinar cuándo se originó el panel de arte. Suponen que el niño que hizo las huellas tenía alrededor de 7 años y el niño que hizo las huellas de las manos tenía alrededor de 12.



Sin embargo, más importante que la edad de los artistas es la cuestión de su especie. ¿Eran Homo sapiens? ¿Un homínido extinto? Una teoría, apoyada por restos esqueléticos recientes encontrados en la meseta, sostiene que eran denisovanos, un grupo misterioso que eran parientes antiguos de los neandertales.



Si bien es posible que nunca se conozcan sus identidades exactas, el panel de arte defiende la primera ocupación de homínidos en la meseta tibetana.



Igualmente difícil de resolver para los investigadores es esa eterna pregunta, que ninguna cantidad de datación con uranio resolverá jamás: ¿Qué constituye el arte?



"Estos niños pequeños vieron este medio y lo alteraron intencionalmente. Solo podemos especular más allá de eso", dijo Urban. "Esto podría ser una especie de actuación, un espectáculo en vivo, como si alguien dijera, 'oye, mírame, he hecho mis huellas sobre estas huellas'".



En este contexto, Urban aboga por una definición más amplia de arte, incluso si hace que algunos entendidos se ericen.



"Los diferentes campamentos tienen definiciones específicas de arte que priorizan varios criterios", dijo. "Pero me gustaría trascender eso y decir que puede haber limitaciones impuestas por estas categorías estrictas que podrían inhibirnos de pensar de manera más amplia sobre el comportamiento creativo. Creo que podemos argumentar de manera sólida que esto no es un comportamiento utilitario. Hay algo divertido, creativo, posiblemente simbólico sobre esto. Esto nos lleva a una cuestión fundamental de lo que realmente significa ser humano".