China informa que Evergrande no pagará intereses próxima semana

(Bloomberg) -- Las autoridades chinas les comunicaron a los principales prestamistas de China Evergrande Group que no esperen pagos de intereses de los préstamos bancarios que vencen la próxima semana, según personas familiarizadas con el asunto, lo que acerca al desarrollador inmobiliario con problemas de liquidez a una de las reestructuraciones de deuda más grandes del país.

El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural informó a los bancos en una reunión celebrada esta semana que Evergrande no podrá pagar sus obligaciones de deuda que vencen el 20 de septiembre, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Evergrande está estudiando la posibilidad de obtener prórrogas y renovar algunos préstamos. La empresa tampoco realizará el pago sobre el capital de al menos un préstamo la próxima semana, según una de las fuentes.

La incapacidad de Evergrande para pagar los intereses bancarios es la señal más fuerte hasta ahora de la tensión de liquidez que enfrenta el desarrollador inmobiliario más endeudado del mundo, que tiene más de US$300.000 millones en pasivos. Las autoridades chinas ya están haciendo los preparativos para una reestructuración de la deuda, reuniendo a expertos contables y jurídicos para examinar las finanzas del grupo. Los altos dirigentes de Pekín no se pronuncian sobre si permitirán que los acreedores de Evergrande sufran grandes pérdidas, por lo que los tenedores de bonos han descontado las escasas probabilidades de un rescate.

No está claro si Evergrande, fundada por el multimillonario Hui Ka Yan, tiene la intención de pagar alrededor de US$84 millones de intereses de bonos que vencen el 23 de septiembre.

La compleja red de obligaciones de la compañía con bancos, tenedores de bonos, proveedores y propietarios de viviendas se ha convertido en una de las mayores fuentes de riesgo financiero de la segunda economía más grande del mundo. Las acciones bancarias e inmobiliarias cayeron después de que Bloomberg informó sobre el retraso en los pagos.

La deuda de Evergrande disminuyó a 571.800 millones de yuanes (US$89.000 millones) al 30 de junio, la más baja en cinco años, según datos compilados por Bloomberg. Sin embargo, las deudas comerciales y de otro tipo aumentaron un 15% con respecto a los seis meses anteriores, hasta alcanzar la cifra récord de 951.100 millones de yuanes. La empresa ha recibido anticipos de más de 1,5 millones de compradores de viviendas que aún no se han terminado.

La mayor parte del capital de trabajo de Evergrande se está utilizando para reanudar la construcción de proyectos existentes, informó el Ministerio de Vivienda a los banqueros, según una persona familiarizada con el asunto.

La incapacidad de Evergrande para cumplir con sus obligaciones a tiempo ha provocado protestas en toda China por parte de compradores de viviendas, inversionistas minoristas e incluso el propio personal de la empresa, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan disturbios sociales si los problemas del gigante inmobiliario se salen de control. La empresa dijo el martes que si no puede pagar las deudas a tiempo o conseguir que los acreedores acepten prórrogas o acuerdos alternativos, se podría producir un incumplimiento cruzado.

Evergrande y el Ministerio de Vivienda de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

