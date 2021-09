Chile.- Gabriel Boric se pone a la cabeza para las presidenciales aunque la mitad de los chilenos siguen indecisos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El candidato de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, encabeza las opciones para convertirse en el próximo presidente de Chile, con el aspirante del oficialismo, Sebastián Sichel, en segundo lugar, según la última encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), que también refleja que la mitad de los chilenos todavía no han decantado su voto para el próximo inquilino de La Moneda.



El CEP, que ya publicó un sondeo de cara a las presidenciales de noviembre el pasado mes de abril, sitúa a Boric y a Sichel por delante del resto de candidatos con una importante ventaja, aunque la distancia entre ellos es solo de dos puntos porcentuales.



En este sentido, Boric se haría con el 13 por ciento de los votos frente al 11 por ciento de Sichel. Lejos de ellos estaría Yasna Provoste, del Nuevo Pacto Social, con un 6 por ciento, Daniel Jadue y José Antonio Kast, con un 3 por ciento respectivamente, y Pamela Jiles y Franco Parisi con un 2 por ciento cada uno.



No obstante, uno de los datos más reveladores de la encuesta, tal y como ha explicado la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon, y recoge 'La Tercera', es que el 50 por ciento de los encuestados se ha mostrado indeciso a la hora de elegir a un candidato de la carrera presidencial.



"En esta elección hay un mayor porcentaje de personas que aún no tiene una persona que le gustaría que fuera presidente. En la elección pasada (2017) había un 35 por ciento aproximadamente, por lo tanto, vemos comparativamente una gran diferencia", ha apuntado Le Foulon. "Está mucho más abierto que para la elección anterior", ha agregado.



Nueve candidatos presidenciales han inscrito formalmente su candidatura para las elecciones de Chile previstas para el próximo 21 de noviembre.