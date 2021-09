Central sindical uruguaya exhibe su músculo en un acto que juntó campo y ciudad

Un jinete del campo participa en el paro general convocado por la central sindical PIT-CNT, hoy, en Montevideo (Uruguay). La central sindical de Uruguay PIT-CNT convocó este miércoles a un paro general de trabajadores, que representa el tercero de este tipo que afronta el Gobierno del presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, desde que sumió el mandato en marzo de 2020. EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 15 sep (EFE).- La central sindical uruguaya, el PIT-CNT, llevó a cabo este miércoles un masivo acto en Montevideo en el marco del paro general de trabajadores e hizo una muestra de fuerza al reunir en una misma jornada a miles de personas provenientes del campo y la ciudad.

Durante la jornada, que tuvo una primera concentración frente al Palacio Legislativo y luego un escenario central a unas pocas cuadras de allí, se puso el foco en reivindicaciones por mayor trabajo, mejor presupuesto educativo y la situación de los asalariados rurales, que reclaman por el recorte presupuestal al Instituto Nacional de Colonización (INC) que se aprobaría en la Rendición de Cuentas.

Banderas, pancartas con reclamos, carteles con la frase "estoy pasando hambre", como también cientos de jinetes que llegaron desde diferentes puntos del país hacia la capital uruguaya formaron parte de la calurosa mañana.

Además de los discursos, la jornada también fue acompañada por batucadas, cantos y ritmos tradicionales como el candombe o la murga, así como espectáculos teatrales y musicales.

"Aquí está el pueblo en su manera más genuina y diversa", exclamó el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, durante su oratoria con la que se cerró el acto.

El sindicalista hizo varios reclamos al Gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou e hizo varias referencias al prócer de Uruguay, José Gervasio Artigas, citando una de sus frases más icónicas: "Que los más infelices sean los más privilegiados".

"Los trabajadores urbanos, laboriosos, de todos los sectores, y nuestros hermanos asalariados rurales, aspiradores a colonos, dando batalla por la vida. Los trabajadores de la ciudad y el campo en un solo haz que habrá de cambiar a nuestra sociedad y nuestro país", enfatizó Abdala.

Los oradores reivindicaron la junta de firmas -que todavía sigue en estudio por la Corte Electora- para hacer un referéndum en el que se deroguen 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el proyecto estrella de campaña del presidente, y llamaron a trabajar para convencer a la población de votar "Si" durante el referéndum.

Para el sindicalista, con esta manifestación -que algunos aseguraron que se trató de la que reunió más cantidad de personas en los últimos años- se está construyendo "historia" para Uruguay.

"En una democracia de verdad, el pueblo no debe conformarse con elegir a sus gobernantes, el pueblo debe gobernar a sus elegidos, la democracia hasta las últimas consecuencias", acotó el sindicalista.

La huelga no cayó bien en filas oficialistas e incluso Lacalle Pou manifestó a la prensa este miércoles que, si bien entiende que "están en todo su derecho" de manifestarse, "simplemente Uruguay necesita trabajar más" para salir de esta realidad que se acomplejó por la pandemia.

"Este es un paro claramente político, entre otras cosas contra la LUC, cuando se habla de más trabajo, estamos todos en la misma sintonía", sentenció el mandatario y acusó que se trata de un paro "contra el Gobierno".