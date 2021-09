Cantlay, Jugador del Año en el PGA Tour por delante de Rahm

Patrick Cantlay. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Redacción deportes (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El estadounidense Patrick Cantlay, vencedor de la Copa FedEx, ha sido elegido Jugador del Año en el PGA Tour por delante del español Jon Rahm y los estadounidenses Bryson DeChambeau, Harris English y Collin Morikawa.

Esta vez Cantlay no tuvo que hacer uno de sus golpes "mágicos" para poder superar la "clase" de los de Rahm, el número uno del mundo, porque recibió el voto de todos sus compañeros del circuito para que se llevase el premio Jack Nicklaus al mejor del año.

El triunfo de Cantlay se dio en parte por haber acabado la temporada como campeón del Tour Championship de la Copa FedEx, que al final sería el que desequilibraría la balanza a su favor.

Su año sólido se consolidó en las últimas dos semanas de la temporada cuando Cantlay ganó un desempate de seis hoyos en el Campeonato BMW sobre su compatriota Bryson DeChambeau y luego capturó la Copa FedEx con una victoria de un golpe sobre Rahm.

El español fue mejor en este torneo final del circuito, pero los cuatro golpes de ventaja respecto al vasco con los que llegó Cantlay como bonificación por haber sido líder de la Copa FedEx marcaron la diferencia.

"El hecho de que lo hayan votado mis compañeros jugadores del PGA Tour, creo que significa mucho para mí", declaró Cantlay. "No era algo que estaba entre mis objetivos a mediados de año, pero luego acabé muy bien y jugué hasta el final un gran golf", apuntó.

Presumiblemente fue una carrera reñida sobre Rahm, el número uno del mundo que también ganó el título monetario del PGA Tour y el Trofeo Vardon por el promedio de puntuación más bajo.

El PGA Tour, sin embargo, no revela el voto final o incluso cuántos jugadores votaron, queriendo que la atención se centre más en quién ganó en lugar de quién no.

Cantlay logró cuatro victorias la temporada pasada, el doble que cualquier otro profesional, y terminó ganando la Copa FedEx y su premio de 15 millones de dólares.

Una de esas victorias fue el Memorial, donde Rahm empató el récord del torneo de 54 hoyos y tenía una ventaja de seis golpes cuando se le notificó que había dado positivo a una prueba Covid-19 y se vio obligado a retirarse.

Sin Rahm, Cantlay fue el que terminó ganando el torneo después de superar a su compatriota Collin Morikawa en un desempate.

Otro título fue el Tour Championship, donde Cantlay comenzó con (-10) con una ventaja de dos golpes debido a su condición de cabeza de serie número uno en la clasificación de la Copa FedEx. Rahm empezó el torneo cuatro impactos atrás (-6) y terminó a uno del estadounidense.

La otra victoria de Cantlay fue contra un campo difícil en el Zozo Championship, donde cerró con un 65 en Sherwood Country Club para vencer a Rahm y al estadounidense Justin Thomas.

El Campeonato BMW fue tan memorable como cualquier otro, particularmente debido a tantos 'putts' decisivos que Cantlay hizo en los últimos ocho hoyos, seis de ellos en un desempate en Caves Valley.

Salió con el apodo de "Patty Ice" esa semana, y parece haberse quedado.

"Obviamente, en el futuro, tomaré muchas de esas experiencias y recuerdos que tuve de las últimas dos semanas, porque creo que aprovechar esas victorias es realmente importante", admitió Cantlay, de 29 años, que estará en la próxima Ryder Cup, al igual que Rahm (26), quien se convirtió en el primer jugador en terminar con 'birdie' en los dos últimos hoyos para ganar por un golpe el U.S. Open, y acabó entre los 10 primeros en los otros tres grandes.

Debido al secreto de la elección, es difícil saber cuánto peso dieron los jugadores a las victorias totales, la naturaleza de las victorias, la estadística general o la Copa FedEx.

Hace dos años, el norirlandés Rory McIloy ganó el premio Jack Nicklaus con tres victorias, incluido el Campeonato de Jugadores y la Copa FedEx.

Tuvo como gran rival al estadounidense Brooks Koepka, cuyas tres victorias incluyeron un 'major' (Campeonato de la PGA) y un Campeonato Mundial. Además fue subcampeón en otros dos grandes y empató en el cuarto lugar en el otro.

También en el grupo de aspirantes de este año estuvieron Morikawa, el campeón del Abierto Británico; DeChambeau, cuyas dos victorias en esta "súper temporada" incluyeron el Abierto de Estados Unidos en septiembre pasado, y el dos veces ganador Harris English.

Mientras tanto, Rahm ganó el premio PGA of America como jugador del año. Eso se basa en puntos, con un valor triple por ganar un grande.EFE

