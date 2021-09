Bolivia.- Sancionan a Jeanine Áñez con tres días sin visitas por no asistir a una audiencia

18-10-2020 La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, antes de emitir su voto en las elecciones generales --presidenciales y legislativas-- del 18 de octubre de 2020 POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI



La Fiscalía pide otros seis meses de prisión contra la expresidenta de Bolivia



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El director del Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, ha informado este martes de que la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha sido sancionada con tres días sin visitas por no haber asistido a una audiencia virtual.



Laura ha indicado que la sanción se ha impuesto por "haber obstaculizado" la audiencia al no asistir sin justificación y ha asegurado que se le había notificado sobre la misma, según recoge el medio boliviano 'La Razón'.



Áñez había pedido no asistir a la audiencia al no encontrarse bien por motivos de salud, si bien una revisión concluyó que la expresidenta se encontraba "estable" y podía acudir a la cita.



Así, la sanción, emitida por la directora de la cárcel de Miraflores, Maribel Barrenechea Zambrana, arrancará este mismo miércoles, si bien se permitirá el acceso a los abogados y los médicos de la exmandataria.



Por su parte, la defensa de Áñez ha lamentado que "el término estable es cómodo para validar todo tipo de abusos". "En realidad nunca se refleja que (la expresidenta) esté bien de salud", ha dicho.



Por otro lado, la Fiscalía ha pedido este martes otros seis meses de detención preventiva para Áñez, que ha cumplido en la misma jornada un semestre en prisión por el denominado caso 'golpe de Estado', que se divide en dos partes.



Mientras Áñez ha estado ya recluida de forma preventiva por la segunda parte del caso, ahora se ha demandado que siga detenida durante otros seis meses por la primera parte del caso, en la que se le acusa de presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, informa Página Siete.



"Tenemos dos procesos abiertos contra la señora Áñez. En uno de ellos es evidente que el plazo de su detención preventiva, dispuesto por la autoridad judicial, se cumple el día de hoy (este martes), pero existe otro proceso en su contra donde también se ha dispuesto la detención preventiva y el plazo de la misma está vigente", ha explicado el fiscal general del Estado, Juan Lachipa.



La petición de ampliación afecta también a los exministros bajo el mandato de Áñez Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, además de a los antiguos altos cargos militares Flavio Arce San Martín y Jorge Pastor Mendieta.



El nuevo plazo solicitado será "suficiente para cumplir con los actos pendientes, así como el pronunciamiento de un requerimiento conclusivo que de por finalizada la etapa preparatoria de la presente investigación", ha subrayado la Fiscalía para sustentar su petición.



Áñez se encuentra encarcelada acusada de distintos delitos por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. En su etapa en prisión, ha sufrido distintos problemas de salud y un reciente intento de suicidio.