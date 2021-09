Así ha sido el primer capítulo de 'La última tentación'

16-09-2021 MARTA PEÑATE Y LESTER EN 'LA ÚLTIMA TENTACIÓN'. MADRID, 15 (CHANCE) Primer capítulo de 'La última tentación' y lo cierto es que nos ha dejado con ganas de más. Una sensación que han tenido todos los espectadores cada vez que empezaba una edición nueva de este reality que ha supuesto un antes y un después en la forma de ver las relaciones personales de los que ahora son los rostros conocidos del nuevo panorama mediático. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL 'LA ÚLTIMA TENTACIÓN'



MADRID, 15 (CHANCE)



Primer capítulo de 'La última tentación' y lo cierto es que nos ha dejado con ganas de más. Una sensación que han tenido todos los espectadores cada vez que empezaba una edición nueva de este reality que ha supuesto un antes y un después en la forma de ver las relaciones personales de los que ahora son los rostros conocidos del nuevo panorama mediático.



Aunque todos han ido al reality felizmente enamorados y sin querer separarse de sus parejas, la organización les ha dividido en dos grupos. Uno de ellos formado por Isaac, Lester, Fani, Andrea y Mayka, y el otro por Alejandro, Cristofer, Lucía, Roberto y Patri. Un elenco que sin duda va a dar mucho de qué hablar y que han sido de los mejores de la edición en las que han participado.



Además de que la alarma de cada villa sonará con los límites que han marcado cada uno de los concursantes, hay más novedades. Entre ellas, hemos podido ver cómo Sandra Barneda les informaba a todos de una cuenta pendiente que se presentaría en la hoguera en forma de persona y con la que tendrían que convivir en la misma villa.



La cuenta pendiente de Fani ha sido Julián, muy a su pesar, ya que esperaba por todo lo alto que fuese Rubén el que volviese aparecer delante de la cámara. Con él ha tenido más que palabras, ya que al parecer, después de ser expulsado de su edición, habló en términos muy negativos de ella y se lo ha recriminado delante de sus compañeros.



En cuanto a Andrea, su asunto pendiente ha sido Óscar, el famoso pretendiente que la volvió loca y que a su vez, volvió locos a todos los espectadores que intentaban seguir esta trama amorosa... Para ella no ha sido algo negativo, ya que desde el primer momento que le ha visto le ha sonreído y ha coqueteado con él con miradas...



Lester se ha reencontrado con Marta, su expareja de once años y con la que acabó su relación el año pasado en el concurso. Lo cierto es que la exconcursante se ha presentado en la hoguera con fuerza y con ganas de decirle a la cara todo lo que piensa de él.



Mayka y Pablo también se han vuelto a ver las caras, pero parece que ninguno de los dos es el mismo que hace un año. El concursante ha reaparecido con pelo y con un físico mucho más cambiado de lo que le recordábamos y Mayka se ha mostrado fría en cuanto a sentimientos, pero parece que entre ellos dos queda algo más que cariño, ya que quedarán poco antes de ir para allá y la concursante quería volver.



Como no podía ser de otra manera, Isaac tenía como asunto pendiente a la gran Marina, la protagonista indiscutible de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. Llegaba sin ganas de mirarle a la cara, asegurando que le daba asco porque le había hecho mucho daño con su actitud y jugándoselo con su amiga Lucía.