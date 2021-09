Ana Rosa Quintana sale al paso de los rumores y desvela cómo se encuentra Ainhoa Arteta

06-03-2020 Ana Rosa Quintana, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Mucho se ha hablado en los últimos días de Ainhoa Arteta, cuya salud y su vida privada han acaparado recientemente más titulares de lo que le hubiese gustado a la soprano. A la sorprendente noticia de su separación de Matías Urrea después de dos años de matrimonio - una ruptura polémica sobre la que la vasca guarda absoluto silencio - se han unido las preocupantes noticias sobre su estado de salud.



Y es que tras sufrir un cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida y que la obligó a permanecer ingresada en un hospital sevillano durante más de un mes, se publicó que Ainhoa habría sufrido un infarto a finales de agosto que habría tenido como consuecuencia la amputación de varios dedos de manos y pies, necrosados por la duración de la parada cardíaca.



Unas informaciones que este miércoles una de las mejores amigas de la cantante de ópera, Ana Rosa Quintana, ha querido puntualizar, desvelando cuál es el verdadero estado de salud de Ainhoa. Pocos minutos antes de finalizar su programa, la presentadora ha tomado la palabra para "tranquilizar" a la gente tras las preocupantes noticias sobre la vasca.



Asegurando que no iba a entrar en su separación de Matías Urrea porque "es una cosa que corresponde a los dos y es un tema del que no he hablado con ella ni voy a hablar porque en este momento tiene cosas más importantes", Ana Rosa ha desmentido que Ainhoa haya sufrido un infarto como se ha publicado.



"Ha tenido un cólico nefrítico, una infección, una piedra estaba en mal sitio y tuvo que ser trasladada en helicóptero desde El Puerto de Santa María a Sevilla en un estado gravísimo, pero no ha tenido ningún infarto. Estuvo 10 días en la UCI y ha estado en planta un mes", ha aclarado Ana Rosa, desmintiendo además las preocupantes noticias sobre su delicado estado de salud y puntualizando qué hay de cierto en la amputación de varios dedos de manos y pies.



"Ha perdido una falange de un dedo de la mano derecha y una falange del pie que no le impide caminar", ha desvelado, asegurando que "haber perdido una falange no le gusta a nadie pero lo lleva estupendamente, incluso con humor, porque lo único que pensaba era que no iba a volver a ver a sus hijos".



"En este momento ella está fuerte, sana. Hablo constantemente con ella y la he visto guapa, delgada, con fuerza, con energía. Una persona que ha estado al borde de perder la vida pues miren, lo esta llevando hasta muy bien. Está rehabilitando pero está bien, serena, no tiene ningún problema", ha aclarado Ana Rosa, admirando esta "lección" que nos está dando Ainhoa a todos porque "es una luchadora nata".



Reiterando que no va a entrar en su separación de Matías Urrea, la periodista ha revelado con quién se encuentra la soprano en estos complicados momentos en los que afronta con optimismo el futuro centrada en recuperarse. "Está acompañadísima de sus amigos, en Bilbao, cerca de su familia, de su padre, con su hijo y también cerca de su hija", ha concluido, insistiendo en que Ainhoa está fuerte, sana y con mucha energía.