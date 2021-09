AMP.- Venezuela.- La Fiscalía investiga a Guaidó por "usurpación de funciones" y "hurto de activos" en Monómeros

09-02-2021 Juan Guaidó participa en una reunión POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL DE VENEZUELA



Guaidó defiende la intervención colombiana en la compañía y responde a la Fiscalía que los activos de Venezuela seguirán "protegidos"



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado este martes de que se ha abierto una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por presunta "usurpación de funciones" y "hurto de activos", entre otros delitos, en relación con la empresa Monómeros, filial en Colombia de la entidad estatal Petróleos de Venezuela S.A..



"La Fiscalía abre investigación contra el sujeto Juan Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir", ha apuntado en concreto Saab en su perfil de Twitter, en referencia al denominado 'Caso Monómeros'.



El anuncio de la Fiscalía se ha producido después de que Guaidó defendiese este martes la intervención de la compañía por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.



Este ente anunció el pasado 6 de septiembre que sometió a control a la empresa. "Esta es una atribución de carácter administrativo que se limita, entre otras, a la facultad de promover la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar situaciones críticas, que deben preparar y aprobar los órganos de administración y dirección de la misma sociedad, respectivamente", indicó.



Ante ello, la filial de Petróleos de Venezuela decidió apelar la orden de control y avanzó que presentaría recursos para demandar la revocación de lo ejecutado, informa el medio venezolano 'El Nacional'.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su intención de recuperar el control de la Monómeros, mientras el Gobierno ha acusado al presidente de Colombia, Iván Duque, de intentar "robar activos" venezolanos.



"Fíjense lo que acaba de pasar con Monómeros, se lo robó (Iván) Duque, y su cómplice Juan Guaidó hace silencio respecto a eso", ha criticado este martes el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión.



Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha arremetido contra Guaidó diciendo que ha "pasado a la historia" como "el mayor rufián y delincuente de la época". "Confabularse con potencias extranjeras y sus cipayos para despojar al pueblo de Venezuela de su patrimonio legítimo y causarle sufrimiento y dolor no quedará impune", ha advertido en un mensaje publicado en su perfil de Twitter antes del anuncio de Saab.



Por su parte, el líder opositor ha respondido a la decisión del fiscal general también a través de la misma red social, ahondando en que los activos de Venezuela seguirán "protegidos" para que la "dictadura no siga saqueándolos".



"Los activos venezolanos desde 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos, como pasó recientemente con la venta irregular de la refinería venezolana en República Dominicana", ha escrito Guaidó, para añadir "¿este personaje (el fiscal) se enteró hoy y fabricó la décima acusación falsa en mi contra?".