AMP.- Corea.- Corea del Norte lanza dos misiles balísticos hacia el Mar de Japón

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Pyongyang ha disparado este miércoles dos misiles balísticos hacia el Mar de Japón, según han avisado las autoridades japonesas y surcoreanas.



En un primer momento el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha informado del lanzamiento de "un proyectil no identificado", si bien posteriormente se ha indicado que se trataba de dos misiles balísticos, informa la agencia surcoreana Yonhap.



Asimismo, el Estado Mayor surcoreano ha precisado que el disparo se ha llevado a cabo desde la región central del país poco después de mediodía de este miércoles. La Inteligencia surcoreana trabaja con Estados Unidos en el análisis de "información adicional".



Posteriormente, el Gobierno de Japón ha advertido también sobre el lanzamiento y el Ministerio de Defensa ha avanzado que se cree que los misiles no han entrado en territorio nipón, recoge la agencia Kyodo.



"Los recientes y repetidos lanzamientos de misiles balísticos y otros proyectiles por parte de Corea del Norte son un problema grave para Japón y la comunidad internacional en su conjunto", ha denunciado al respecto el ministerio.



Se trata de la quinta manifestación de este tipo por parte de Corea del Norte en este año y se produce dos días después de que haya culminado unas pruebas de un nuevo tipo de misiles crucero de largo alcance tras dos años de investigación.



Corea del Norte está sujeta a sanciones internacionales debido a su programa de armas nucleares, ya que las resoluciones de Naciones Unidas prohíben la prueba de misiles balísticos, si bien los misiles de crucero no están sujetos a sanciones contra el país asiático ya que, a diferencia de los balísticos, estos utilizan su propia propulsión de manera constante.