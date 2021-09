Rusia.- La Eurocámara pide a la UE que no reconozca las elecciones a la Duma

14-09-2021 Josep Borrell comparece ante el Parlamento Europeo POLITICA EUROPA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA PARLAMENTO EUROPEO/FRED MARVAUX



BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)



El Parlamento Europeo ha planteado este martes que la Unión Europea no reconozca las elecciones legislativas rusas y considere promover la suspensión de Rusia de organizaciones internacionales como el Consejo de Europa.



Un informe, que será votado este miércoles, señala que la UE debe estar preparada para no reconocer las elecciones del próximo 19 de septiembre, cuando se renovarán los 450 escaños de la Duma estatal, "si las elecciones se reconocen como fraudulentas y que se han llevado a cabo violando principios democráticos y el derecho internacional".



Según el documento, elaborado por el popular lituano, Andrius Kubilius, el Kremlin está aumentando la represión contra la oposición política, "de tal manera que está destruyendo la competencia política, dejando sin posibilidades de que haya unas elecciones justas".



"La semana que viene será un test para todos, también para las instituciones de la UE. No hay que tener miedo a decir que las elecciones incumplen los principios democráticos porque ahora mismo ya hay evidencias de que es así", ha defendido el ex primer ministro lituano ante la Eurocámara.



El informe, muy crítico con las interferencias del Kremlin en países de la UE y el vecindario oriental, compara la situación a la vivida el pasado verano con las elecciones en Bielorrusia y avisa de que la UE debe estar lista para responder.



De todos modos, Kubilius ha destacado que el informe es un mensaje al pueblo ruso, con el que ha defendido que el bloque debe mantener la relación con el objetivo de lograr que cuenten con las mismas condiciones democráticas y modernidad y prosperidad que el bloque.



El trabajo parlamentario se encuadra en los intentos de la diplomacia comunitaria de orientar las relaciones con Moscú, después de que el pasado mes de junio planteara una estrategia renovada para responder a las agresiones, contener sus maniobras y mantener contactos abiertos en temas de interés.



BORRELL PIDE UNIDAD DE LA UE ANTE RUSIA



En el debate parlamentario con el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, éste ha dicho estar de acuerdo con las prioridades que identifica el informe y ha destacado que la contención frente al Kremlin tiene que venir acompañada de apoyo a la sociedad civil rusa y búsqueda de espacios en los que llegar a acuerdos.



Para ello, el jefe de la diplomacia comunitaria ha recalcado la necesidad de aunar posiciones dentro de la UE. "Nuestra unidad es nuestra baza más importante. Rusia quiere dividirnos y ante esos intentos tenemos que mantenernos unidos, que a veces no es fácil", ha señalado.



En todo caso, ha recordado la importancia de Rusia como vecino y actor global y ha planteado la necesidad de mantener las líneas abiertas para discutir cuestiones mundiales como el cambio climático y la situación en crisis como la afgana o la situación en Siria o Libia.