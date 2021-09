Rumbo a Sevilla

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Madrid, 14 sep (EFE).- La Liga Europa, el segundo torneo continental de clubes más relevante, echa a andar el jueves, aunque se disputará un encuentro el miércoles, con la puesta en marcha de la fase de grupos y con el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla como premio y destino.

Clubes como el Lazio, el Olympique Marsella, el Lyon, el Celtic, el Bayer Leverkusen, el West Ham, el Mónaco, el PSV Eindhoven, el Leicester o el Nápoles, junto a los representantes españoles Real Sociedad y Betis, dan lustre a un evento que ha cambiado su cara y que presenta algunas innovaciones en su configuración.

El salto a la escena de la Liga de Conferencia, un tercer torneo continental ideado por la UEFA ha propiciado un retoque en la Liga Europa que contará con menos equipos, treinta y dos, repartidos en ocho grupos de cuatro.

Los equipos deben afinar para superar este tramo. En contra de lo que sucedía en años anteriores solo los primeros de cada cuarteto accederán a los octavos de final. Los segundos jugarán una eliminatoria con los ocho terceros de cada grupo de la Liga de Campeones.

Sin embargo, los beneficios del éxito en la Liga Europa permanecen intactos. El aliciente de que el campeón disputé la próxima edición de la Champions, tal y como ocurre con el Villarreal, ultimo ganador, este año, es el premio gordo del torneo. Además de la relevancia que supone para cada club la conquista de un título europeo.

El encuentro entre el Spartak Moscú y el Legia Varsovia, el miércoles, da el pistoletazo de salida. Aunque el resto de encuentros de la primera jornada está fijado para el jueves en dos tramos horarios, como ya era habitual en los años recientes. El primero a las 18.45 hora CET y el segundo a partir de las 21.00.

El partido entre rusos y polacos, en el Spartak Stadion, corresponde al Grupo C que completan el Leicester y el Nápoles, citados en el King Power Stadium. Mano a mano entre dos de los aspirantes que afrontan ya un duelo clave con la vista puesta en el primer puesto.

El Betis vuelve a Europa para formar parte, de entrada, de uno de los llamados 'grupos de la muerte' que comparte con el Bayer Leverkusen alemán, el Celtic escocés y el Ferencvaros turco.

El cuadro de Manuel Pellegrini se estrena en el Benito Villamarín ante el club de Glasgow apartado del título en la Premier de su país después del absolutismo impuesto en la década reciente. El equipo germano recibirá al representante otomano en el BayArena.

El Lazio, campeón de la extinta Recopa en 1999, y el Marsella, que posee una Copa de Europa, en 1992, lideran el Grupo E que completan el Galatasaray, que conquistó la Copa de la UEFA (2000) y el Lokomotiv Moscú, el único que carece de trofeos continentales.

El equipo turco, en la primera fecha, recibe al Lazio mientras el conjunto francés del argentino Jorge Sampaoli visita Moscú.

La Real Sociedad, el otro representante español en la Liga Europa, repite en el evento. Echa a andar en el Philips Stadium ante el PSV, un clásico continental que llegó a ganar la máxima competición europea.

Completa el cuarteto el Mónaco, que no pudo acceder a la Liga de Campeones en el último momento, y que debuta en el estadio Luis II ante el Sturm Graz austríaco.

El West Ham es el decimoséptimo equipo de la Premier presente en una fase de grupos de la Liga Europa. El conjunto londinense no disputaba un torneo continental desde que llegó a la final de la Recopa en 1976 después de ganarla en 1965.

Arranca el West Ham en el estadio Maksimir de Zagreb para jugar con el Dinamo mientras el Rapid Viena y el Genk belga se miden en el Weststadion de Austria para completar el Grupo H.

El Lyon es otro de los clubes a tener en cuenta. El representante francés echa a andar en el Ibrox Stadium de Glasgow contra el Rangers de Steven Gerrard, campeón de Escocia, mientras el Brondby danés recibe al Sparta Praga.

En el Grupo F, el panorama es más abierto. El Estrella Roja espera en Belgrado al Braga portugués y el Midtjylland danés al Ludogorets búlgaro.

La primera fecha se completa con el grupo D donde sobresale el Eintracht Fráncfort a pesar de su mal arranque de curso. El equipo alemán juega en su campo ante el Fenerbahce y al otro lado, el Olympiacos, un habitual de la Liga de Campeones, espera en el Georgios Karaiskakis al Amberes belga.