Rey Felipe.- El Foro de La Toja, al que acudirá Calviño, confía en contar con la presencia del Rey y Pedro Sánchez

Albares, Escotet y Feijóo, entre los ponentes de una cita que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente del Foro La Toja, Josep Piqué, confía en que el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudan a una nueva edición de esta cita que se celebrará en la isla de A Toxa, en el municipio de O Grove (Pontevedra), entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.



En una rueda de prensa celebrada en Madrid, Piqué ha explicado que no podrán tener hasta "el final" las confirmaciones de asistencia de Pedro Sánchez y Felipe VI, por lo no pueden incluirlos en el programa, si bien muestra su "confianza" en que vuelvan a acudir este año. Entre otra personalidades, se prevé contar en la clausura con el primer ministro portugués, Antonio Costa.



Por su parte, los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy reeditarán la mesa de debate que protagonizaron en este evento que celebra el Grupo Hotusa, en donde la periodista Gloria Lomana ejercerá de moderadora.



Asimismo, esta cita contará con intervenciones como las de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el exministro de Asuntos Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami; el profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, Timothty Garton Ash; y el excomisario europeo Miguel Arias Cañete. El líder del PP, Pablo Casado, ha excusado su presencia ya que este foro coincidirá con la Convención Nacional del Partido Popular.



También estarán empresarios como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, o el CEO de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera. Igualmente, habrá una mesa con presidentes autonómicos: Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Ximo Puig (Valencia), Emiliano García Page (Castilla La Mancha) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). La digitalización, el empleo y el cambio climático serán algunos de los temas a abordar en estas jornadas.



Todo ello en una cita "consolidada" que defiende los valores atlánticos, en palabras de Piqué, basados en cuestiones como el libre mercado y la democracia representativa, lo que contrapone con lo que sucede en países como Afganistán y con los riesgos de los populismos.



Paralelamente, en este foro en A Toxa se va a dar el premio Vínculo Atlántico al mexicano Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE y exministro en su país.



POLÉMICA POR AUSENCIA DE MUJERES



Preguntado por la polémica de la última edición debido a la ausencia de mujeres en el programa, Josep Piqué ha dicho que se ha hecho "autocrítica" y este año se ha conseguido "equilibrar" la presencia de sexos.



Con todo, apunta que el año pasado fue "muy particular" debido a la pandemia, lo que impidió que "muchos ponentes y muchas ponentes" tuviesen que declinar su participación.



En esta edición de 2021 se va a apostar por una participación "híbrida", tanto presencial como telemática, para facilitar la presencia de ponentes de otras partes del mundo.