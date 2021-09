Retiran a escultor de plan de cambiar estatua de Colón por indígena en México

Fotografía fechada el 10 de septiembre de 2021, que muestra al escultor Pedro Reyes, durante una entrevista para la agencia Efe en su taller en la Ciudad de México. EFE /Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 14 sep (EFE).- Tras una gran polémica, el Gobierno de la Ciudad de México anunció este martes que no será el artista Pedro Reyes quien realice la obra escultórica de una mujer indígena que sustituirá la figura de Cristóbal Colón en el emblemático paseo de la Reforma.

"Sobre quién va a ser o cómo se va a hacer la escultura hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos (...) de la Ciudad de México", dijo este martes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sin dar muchos más detalles.

Solamente dio un "agradecimiento" a Pedro Reyes, sobre quien aseguró que "es probable que parte de su obra esté en la ciudad".

A continuación, Sheinbaum detalló que será el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep) quien decida en "los próximas días o semanas" quien se encargará de realizar la obra de la mujer indígena, llamada "Tlali".

Posteriormente, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México puntualizó que "Tlali" de Reyes no ha sido totalmente descartado, sino que todo el proceso de selección estará avalado y por el Comaep.

FIRMAS EN CONTRA

El anuncio, hecho durante el evento de "Entrega de firmas para la descolonización del paseo de la Reforma", llega después de que se le remitiese a la alcaldesa una carta firmada por más de 350 personas del mundo de la cultura, entre ellas numerosas artistas, contra la participación de Reyes en el proyecto.

"Nos parece inadmisible la elección de Pedro Reyes, un artista hombre que no se autoidentifica como indígena, para representar a “la mujer indígena”: así, generalizada, negando con ello la particularidad y diversidad de las mujeres que se autoidentifican como miembros de pueblos y naciones originarias, y poniendo su imagen en manos de la mirada de un hombre blanco-mestizo", expusieron en la carta, que trae fecha del 12 de septiembre.

Además, consideraron que dicha elección reproduce "el silenciamiento e invisibilización de la lucha de las mujeres y la de los pueblos originarios para que sus voces sean reconocidas y escuchadas".

En dicha misiva, se solicita que se instale un comité conformado por mujeres indígenas que decida quien será la escultora que realice la obra.

"Exigimos que se retire la comisión de esta obra a Pedro Reyes y que se instale un comité curatorial conformado por mujeres artistas, gestoras y curadoras que se autoidentifiquen como miembros de pueblos y naciones originarios, para elegir a una artista, también mujer y perteneciente a alguno de los pueblos originarios, para sustituirlo", expusieron en dicha misiva.

Entre los firmantes se encuentran personas como las artistas Lorena Wolffer y Julieta Aranda, la artista y crítica de arte Mónica Mayer, o las historiadoras Graciela de la Torre y Sol Henaro.

En el evento de este martes, Jesusa Rodríguez, miembro del Consejo Asesor de Cultura para la Ciudad de México, entregó a Sheinbaum las firmas de 5.000 mujeres indígenas para la "descolonización del paseo de la Reforma", mediante las que solicitaron que se retirase la estatua de Colón y se sustituyese por un monumento en representación de la mujer indígena.

"Ellas cuidan el agua, los bosques y hacen que la naturaleza siga viva. Hemos vivido sobre las mujeres indígenas y ahora debemos darles el lugar que siempre se les ha quitado", sentenció Rodríguez.

La estatua de Colón del artista Charles Cordier, que data del siglo XIX, despertó polémica desde 2020, cuando el Gobierno de la capital la retiró dos días antes del 12 de octubre, fecha que conmemora la llegada del navegante a América, antes de una protesta ciudadana que pretendía derribar la figura.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró en días reciente la sustitución de esta figura, pero a la vez, opositores y críticos lanzaron una petición para exigir que se restituya la estatua de Colón.

El Gobierno mexicano conmemora este 2021 los 700 años de la fundación México-Tenochtitlan, los 500 años de la conquista de Hernán Cortés, ahora rebautizada como de la "resistencia indígena", y los 200 años de la independencia del país.