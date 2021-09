Presidente del Banco Central de Brasil frena apuestas por tasas

Roberto Campos Neto

(Bloomberg) -- El presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo que los encargados de política no alterarán sus planes de política monetaria después de cada lectura de datos de inflación, moderando las apuestas de los inversionistas de un aumento más pronunciado de las tasas de interés la próxima semana.

“Entendemos que podemos llevar la tasa de interés de referencia al nivel que sea necesario para que la inflación converja a la meta en el horizonte pertinente”, dijo el martes Campos Neto en un evento en São Paulo. “Eso no significa que el banco central reaccionará a cada dato de alta frecuencia que surja. Algunos aspectos relativos al diferencial de inflación son peores, pero nuestro plan de acción es de largo plazo. No significa que no vayamos a alcanzar nuestro objetivo”.

Los swaps de tasas se desplomaron luego de los comentarios de Campos Neto, ya que los inversionistas interpretaron los comentarios como una señal de que el banco central no acelerará el ritmo de los aumentos de los costos de endeudamiento en su reunión de política de la próxima semana, como esperaban algunos economistas. El banco ha elevado las tasas en 325 puntos básicos desde marzo y señaló un aumento adicional de un punto porcentual completo en la reunión del 22 de septiembre.

A pesar del agresivo ajuste, la inflación anual de Brasil se disparó a un máximo de cinco años en agosto, con una tasa que se acerca a un 10% en términos anuales, más rápido de lo esperado, debido a los precios más altos de la electricidad y la demanda más rápida ante la reapertura de la economía.

Los swaps de tasas del contrato con vencimiento en enero de 2022, que indican las expectativas de los inversionistas para la política monetaria, se desplomaron 25,5 puntos básicos a 7,04%. El martes por la mañana fueron los más negociados en São Paulo.

Brasil nunca ha enfrentado tantos impactos inflacionarios, dijo Campos Neto también en el evento, y agregó que factores climáticos están presionando los precios al consumidor. Hay inercia detrás de las expectativas de inflación del país, señaló.

