Portaltic.-Los usuarios de Samsung Galaxy S21 pueden experimentar Android 12 con la beta 4 de One UI

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Samsung ha distribuido la beta 4 de su software One UI con la que permite acceder en los teléfonos de la familia Galaxy S21 a la próxima versión del sistema operativo de Google, Android 12, y a las nuevas funciones y opciones de privacidad que introduce.



La beta 4 de One UI está basada en Android 12 y permite acceder a las funciones que incorporará de forma anticipada, antes del lanzamiento de la versión final de este software. Está disponible a través de la aplicación Samsung Member para los dispositivos Galaxy S21.



La capa One UI unifica la experiencia móvil en los dispositivos de la marca surcoreana, e introduce con la beta 4 capacidades adicionales de personalización, mediante 'widgets', temas, iconos y nuevos emoji, como informa la compañía en un comunicado.



También introduce funciones de privacidad, que permiten al usuario saber el uso que hacen las aplicaciones de sus datos y gestionar los controles. Permite, entre otras cosas, saber cuándo se están utilizando la cámara o el micrófono, y gestionar los permisos para que el historial esté visible en los últimos siete días.