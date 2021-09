Peso chileno lidera avance de monedas latinoamericanas: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno lideraba los avances de las monedas latinoamericanas por segunda sesión consecutiva a pesar de extenderse una liquidación del cobre, ya que las entradas de dólares provenientes de la venta de bonos en el exterior parecen seguir pesando más que los impulsores internacionales.

La moneda chilena subía 0,2% mientras los operadores apuntaban a una venta de bonos sociales en euros por parte del Gobierno, lo que se suma a una ola de deuda denominada en moneda extranjera emitida por el Gobierno y empresas locales durante las últimas semanas, lo que se considera que está impulsando al peso al alza. La moneda probó el mínimo del año hasta la fecha, de cerca de 796 por dólar, y una vez más no logró traspasarlo, dejando lo que podría ser una formación de triple fondo, con una línea de cuello cercana a 770 por dólar.

El sólido desempeño del peso chileno es aún más evidente cuando se lo compara con el cobre, su producto de exportación más importante, que ha bajado cerca de 2,5% esta semana, ya que los operadores están a la espera de los datos de la actividad de China que se dan a conocer hoy después del cierre de los mercados latinoamericanos.

El impacto de los datos del IPC de Estados Unidos tuvo corta duración, ya que la mayoría de las monedas de mercados emergentes borraron la mayor parte o incluso todos los avances observados después de la publicación del informe.

El peso colombiano no ha podido volver a ingresar a su canal de depreciación a largo plazo hasta ahora, lo que podría atraer a los alcistas que apuestan a que una nueva ronda de apreciación hacia su promedio móvil de 200 días de 3.670 por dólar podría estar en camino. Se espera que el presidente Iván Duque promulgue el proyecto de ley tributaria, aprobado en el Congreso luego de ser el centro de una crisis política y agitación social.

La curva de swaps de IBR registra escasa variación el martes, y los inversionistas están a la espera de los datos de fabricación y ventas minoristas que se darán a conocer el miércoles.

(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

