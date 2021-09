Pérdidas por Ida anularon aumentos de suministro de OPEP+: AIE

(Bloomberg) -- El mundo tendrá que esperar hasta octubre para obtener suministros adicionales de petróleo, ya que las pérdidas de producción provocadas por el huracán Ida anularon los aumentos de la OPEP+, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Los consumidores deberían haber disfrutado de un “sólido aumento” de la producción a medida que la Organización de Países Exportadores de Petroleo y sus aliados continuaban reactivando su capacidad inactiva, según señaló la agencia en su informe mensual. En cambio, el oferta mundial cayó 540.000 barriles diarios en agosto debido a interrupciones inesperadas y se mantendrá estable este mes.

“Las interrupciones de producción no planificadas han detenido temporalmente la tendencia al alza de la oferta mundial de petróleo que comenzó en marzo, pero el crecimiento se reanudará en octubre”, dijo la AIE, con sede en París, que asesora a las economías desarrolladas sobre política energética.

La decepción de la oferta no ha tenido un gran impacto en los precios debido a las tendencias bajistas en el consumo de combustible. La demanda mundial de petróleo ha estado cayendo desde julio, debido a las restricciones de movilidad que ha provocado el aumento de los casos de covid-19 en Asia, dijo la AIE. El crudo se ha cotizado cerca de US$70 el barril en Nueva York durante la mayor parte de este mes.

El consumo mundial de combustible se contraerá en 310.000 barriles diarios en promedio entre julio y septiembre, señaló la AIE. Sin embargo, hay indicios de que el resurgimiento del coronavirus está disminuyendo y la agencia espera un fuerte repunte en la demanda, de 1,6 millones de barriles diarios, el próximo mes, con un crecimiento continuo hasta fin de año.

Los cambios en la oferta y la demanda han hecho que la tendencia predominante en el mercado del petróleo este año —la disminución de los inventarios— se haya mantenido intacta. Las reservas de combustible en las economías desarrolladas cayeron en 30 millones de barriles el mes pasado, situándose 186 millones de barriles por debajo del promedio de cinco años, según estimaciones preliminares de la AIE. Este mes deberían volver a producirse “fuertes reducciones”, según la agencia.

“Solo a principios de 2022 la oferta será lo suficientemente alta como para permitir que se repongan las reservas de petróleo”, según el informe. “Mientras tanto, las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos y China pueden ayudar de alguna manera a cerrar la brecha”.

Problemas de suministro

El huracán Ida, una tormenta de categoría 4 que azotó la costa del golfo de EE.UU. el 29 de agosto, interrumpió inicialmente la producción de 1,7 millones de barriles diarios de petróleo. Semanas después, la industria sigue luchando para poner en marcha muchos de los yacimientos afectados y se espera que la producción de crudo de la región disminuya a 650.000 barriles diarios en promedio este mes, según la AIE.

La pérdida total de suministro de crudo podría ascender a 30 millones de barriles, lo que convierte a Ida en el huracán más dañino que ha afectado a la industria petrolera del Golfo desde Katrina y Rita en 2005. Otra tormenta, llamada Nicholas, tocó tierra en Texas el martes y amenazaba con provocar inundaciones en Houston y partes de Luisiana.

Si bien la mayor parte de la OPEP aumentó la producción en agosto, un puñado de miembros y varios productores aliados vieron caer la producción. La oferta global de crudo de la OPEP+ disminuyó en 150.000 barriles diarios a 41,58 millones de barriles diarios en agosto, ya que los aumentos de Arabia Saudita, Irak y Rusia no lograron compensar las pérdidas en Nigeria, Kazajstán y México.

El grupo tiene previsto reactivar este mes otros 400.000 barriles por día de capacidad inactiva, pero algunos miembros como Nigeria, Angola y Malasia continúan luchando para impulsar la producción, dijo la AIE.

