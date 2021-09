O.Próximo.- Un tribunal ordena a Hamás indemnizar con 10 millones de euros a las familias de tres israelíes asesinados

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Israel ha ordenado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a pagar una indemnización de 38 millones de shéquel (unos 10 millones de euros) a los familiares de tres adolescentes israelíes que fueron asesinados en 2014.



El Tribunal de Distrito de Jerusalén ha confirmado así que la cuantía deberá ser entregada a las familias de Naftali Fraenkel, Gilad Shaar y Eyal Yifrach, que fueron secuestrados y asesinados el 12 de junio de 2014 en Cisjordania a manos de miembros de Hamás. Tenían edades comprendidas entre los 16 y 19 años.



"El hecho de que los jóvenes fueran asesinados poco después de su secuestro muestra la crueldad que iba dirigida directamente hacia sus familiares, que permanecieron esperanzados durante la búsqueda", ha aseverado el juez Ilan Sela.



Shurat HaDin, que presentó la demanda en nombre de las familias de los afectados hace un año, ha lamentado la decisión del tribunal por considerar que la cuantía es insuficiente, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.



"Esta no es forma de hacer frente a una organización terrorista que tiene una financiación de miles de millones de dólares y sigue asesinando judíos y disparando a ciudadanos israelíes", ha aseverado.



Sus cuerpos fueron hallados el 30 de junio en Halhul, cerca de Hebrón, tras 18 días de búsqueda. Este hecho llevó al secuestro y asesinato del adolescente palestino Muhamed Abu Kdheir por parte de extremistas judíos en una aparente venganza. Ambos incidentes desembocaron en una guerra de 50 días entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.