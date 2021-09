Mueren siete trabajadores del sector sanitario en Venezuela por la covid-19

Además, las autoridades han detectado un total de 348.873 casos de covid-19, aunque la tasa de recuperación es del 95 %, por lo que solo hay 11.851 casos activos. . EFE /Rayner Peña /Archivo

Caracas, 14 sep (EFE).- Siete trabajadores del sector sanitario fallecieron "con criterios para covid-19" del 2 al 13 de septiembre, con lo que la cifra total desde el inicio de la pandemia subió a 747, informó este martes la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV).

"Se recibe información de siete nuevos fallecimientos de personal de salud con criterios para covid-19, para llegar a 747 fallecidos", escribió la MUV en su cuenta de Twitter.

En esa misma red la ONG explicó que, en este momento, están "circulando cinco variantes" del coronavirus y, además, no tiene "claro cuáles circulan" en el oriente de Venezuela.

Entre los fallecidos había cinco médicos cirujanos, identificados como Héctor Esteban García Oriana, Belkis Delgado, Willian Roberti, José Antonio Román y Delsa Maldonado.

También una licenciada en enfermería (Ana Cristina Farrera) y un "obrero", del que no han facilitado datos acerca de la labor que desempeñaba y fue identificado como Alexander Castillo.

Los fallecidos eran de los estados Zulia, Vargas, Falcón, Bolívar, Trujillo, Yaracuy y Caracas.

MUV recordó que sus reportes "se basan en criterios clínicos, epidemiológicos, de radiodiagnóstico y de laboratorio al día y no necesariamente" están incluidos en los informes difundidos por el Gobierno, que han sido puestos en entredicho por diferentes organizaciones médicas y por la oposición.

El objetivo de sus reportes, según la MUV, "es la prevención al personal y evidenciar las fallas" del sistema.

Según el último informe difundido por el Gobierno de Nicolás Maduro, 4.214 personas han fallecido en Venezuela desde que comenzó la pandemia.

Además, las autoridades han detectado un total de 348.873 casos de covid-19, aunque la tasa de recuperación es del 95 %, por lo que solo hay 11.851 casos activos.

Venezuela recibió el 6 de septiembre 693.600 dosis de vacunas contra la covid-19, de los laboratorios Sinovac, como parte de la adquisición realizada por el país a través del mecanismo Covax, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las vacunas fueron adquiridas con recursos propios del país a través del Fondo Rotatorio de la OPS -agente de adquisición reconocido ante Covax para los países de la región-, y constituyen el primer lote del total de 12.068.000 dosis de vacunas que recibiría Venezuela por medio de este mecanismo.