México.- México anuncia la liberación de más de 680 presos y la revisión de otros de 4.000 expedientes

12-09-2021 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO PRESIDENCIA DE MÉXICO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, ha anunciado este lunes la liberación de más de 600 presos dentro de la revisión de 4.200 expedientes, entre ellos víctimas de torturas y reclusos que no han obtenido una sentencia en los últimos diez años, que ha impulsado su Administración.



El secretario federal de Gobernación de México, Adán Augusto López, ha indicado, además, que también se liberará a "adultos mayores que tienen alguna enfermedad crónica o que se encuentren en fase terminal, así como mayores adultos de 70 años víctimas de tortura por protocolos de Estambul".



También se otorgará la amnistía a "indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, así como quienes llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia".



No obstante, no podrán acceder a esta liberación aquellos procesados por delitos de trata de personas, contra el libre desarrollo de las personas, crimen organizado y secuestro, informa 'Milenio'.



De los 4.233 expedientes que se han revisado y que podrían obtener este beneficio, este miércoles 15 de septiembre serán liberados 682 en los estados de Chiapas, Durango, Baja California, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México, según López.



Esta acción se enmarca el decreto anunciado por López Obrador el pasado mes de julio, cuando aseguró que "todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul será liberado". Finalmente se han contemplado otros agravantes para la revisión de los expedientes de los reos.