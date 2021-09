Messi se estrena en Europa con el PSG, que podría jugar con su tridente

Este miércoles (19h00 GMT) en Brujas puede llegar el día que buena parte del mundo futbolístico lleva esperando desde la llegada en agosto de Lionel Messi a París: la coincidencia en la cancha del argentino con las otras dos grandes estrellas del PSG, Neymar y Kylian Mbappé.

Tras unas primeras semanas de aclimatación a su nuevo club, un puñado de minutos en su único partido hasta ahora con el PSG (en Reims sustituyendo a Neymar) y después de la pausa internacional, en la que superó el récord de goles de Pelé con una selección sudamericana, todo hace indicar que coincidirán por primera vez en la cancha los tres astros del París SG.

"Quizás", se limitó a responder el técnico Mauricio Pochettino al ser preguntado si alineará a los tres en estreno de la Liga de Campeones, que será la ocasión de que el equipo francés, que sigue buscando su primera corona europea, empiece a confirmar las expectativas que le colocan como el gran favorito al título europeo esta temporada.

"Somos un club que ha reclutado muchos jugadores este verano (boreal), pero todavía no somos un equipo. Aún tenemos que convertirnos en un equipo como lo hizo el Chelsea el año pasado, que debería ser el favorito al título por ser el actual campeón y por la manera como se han reforzado", advirtió el técnico rosarino.

Esto puede ser también un arma de doble filo, ya que también será el enemigo a batir por el resto de contendientes en la 'Champions' y un equipo como el Brujas, un clásico del fútbol europeo pero sin el poderío de los gigantes del continente, tratará de 'justificar' su presencia en la máxima competición de clubes con un buen resultado ante los franceses.

- Máximo favorito -

La gestión de esa presión adicional será el gran reto de Pochettino, que ya no tiene margen de error tras perder el campeonato contra el Lille y caer en semifinales de la 'Champions' contra el Manchester City, con el que volverá a encontrarse en el grupo A que completa el RB Leipzig alemán.

A falta que Messi y Neymar tomen ritmo de crucero, el protagonista del inicio de temporada ha sido Mbappé, no sólo porque hasta el último día del mercado se especuló con su pase al Real Madrid, sino porque gracias a sus 4 goles y dos asistencias, el PSG ha sumado los 15 puntos posibles y ya es líder en solitario de la Ligue 1.

Salvo Sergio Ramos, que no acaba de recuperarse de sus problemas físicos que arrastra desde la temporada pasada en el Real Madrid, Pochettino podría poner de inicio a su once de gala para la puesta de largo europea, con el marroquí Achraf Hakimi, otra de las novedades este año, por el carril derecho y Marquinhos-Kimpembe en el eje central de la defensa.

Las principales dudas están en la medular, donde Pochettino tiene mucho y bueno donde elegir (Wijnaldum, Paredes, Gueye, Pereira, Herrera, Draxler...), salvo Verratti, lesionado y Di María, lesionado, y en el arco, donde el costarricense Keylor Navas comenzó como titular, pero el italiano Gianluigi Donnarumma, otro de los fichajes del verano (boreal), jugó el pasado fin de semana contra el Clermont.

Pochettino aseguró que la calidad del plantel del PSG, construido para ganar la ansiada 'Champions' no supone una presión adicional, "pero no podemos negar que es la competición que más ilusión hace al club".

- "En la cancha no hay nombres" -

La presión en el PSG "viene de serie", recordó el capitán Marquinhos, que también advirtió que "en la cancha no hay nombres, si no te sacrificas y haces las cosas como debes, no ganas".

El Brujas, por su parte, buscará dar la sorpresa ante su público y cuenta con argumentos como para poner en dificultades a los franceses: el joven delantero holandés Noa Lang, de 22 años, es la referencia ofensiva, con 21 goles en 45 partidos con la camiseta del campeón belga, y también destacan la veteranía de los internacionales Hans Vanaken y el portero Simon Mignolet, exarquero del Liverpool, y el medio ofensivo Charles de Ketelaere, que a sus 20 años esta llamado a tomar el relevo de la generación dorada de los Diablos Rojos belgas.

El que no podrá participar en el encuentro será el colombiano Éder Balanta, el exjugador de River Plate que se ha convertido pieza clave en el juego de contención del Brujas desde que llegó a Bélgica en 2019, pero que se lesionó el pasado fin de semana en el triunfo por 3-0 frente al Ostende.

Mignolet aseguró en conferencia de prensa que el equipo tiene "un plan" para parar a Messi y a un PSG que, según el entrenador Philippe Clément, ·es mejor equipo que el Real Madrid" que ganó tres Ligas de Campeones consecutivas (2016-2018).

- Alineaciones posibles:

Club Brujas: Mignolet - Clinton Mata, Hendry, Nsoki, Sobol – Mbamba, Vormer, Vanaken – Noa Lang, De Ketelaere, Sowah. DT: Philippe Clement

París SG: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Wijnaldum, Herrera - Mbappé, Messi, Neymar. DT: Mauricio Pochettino (ARG)

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

mcd/psr