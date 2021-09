Mario Vargas Llosa desvela el complicado momento que está viviendo Isabel Preysler tras la muerte de su madre

03-02-2021 Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa cenaron en un conocido restaurante de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Mario Vargas Llosa se ha convertido en noticia en los últimos días al revelar, en el diario 'El País', los abusos que sufrió de niño en el colegio por parte de un sacerdote. Un episodio que no pasó de un"pequeño incidente" porque el escritor gritó y salió corriendo cuando el religioso le "tocó la bragueta" y sobre el que ahora el novio de Isabel Preysler ha vuelto a sincerarse para alzar la voz contra los abusos infantiles en el seno de la Iglesia, que pueden traumatizar a los niños de por vida.



Precisamente sobre este y otros temas ha charlado en un coloquio celebrado en la madrileña Casa de América donde, haciendo uso de su notoriedad pública, ha pedido que estos abusos cesen de una vez por todas y ha pedido responsabilidades a la Iglesia, confesando que el episodio vivido en su infancia le hizo alejarse de la fe.



Tras el encuentro, y tan amable como siempre aunque manteniendo la discreción cuando de su vida privada se refiere, Mario nos ha contado como se encuentra Isabel tras el reciente fallecimiento de su madre, Beatriz Arrastia, el pasado 22 de agosto. Casi un mes después de esta dolorosa pérdida todavía no hemos podido ver a la socialité que, bastante afectada, ha cancelado su habitualmente intensa agenda de compromisos.



"Está triste. Es un momento muy duro para ella", ha desvelado el Premio Nobel de Literatura, uno de los grandes apoyos de Preysler tras la muerte de su madre, a quien estaba muy unida.



Sin embargo, Vargas Llosa ha preferido no pronunciarse sobre la sorprendente retirada de la música de Enrique Iglesias que, en uno de los mejores momentos de su carrera y consolidado como uno de los artistas latinos más importantes de todos los tiempos, ha decidido apartarse de los escenarios cuando termine la gira que le llevará a recorrer Estados Unidos con Ricky Martin en los próximos meses.