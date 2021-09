Los socialdemócratas ven prematuro el debate sobre la presidencia de la Eurocámara

Iratxe García. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Estrasburgo (Francia), 14 sep (EFE).- La líder del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, consideró este martes que es aún "temprano" para abrir el debate sobre la presidencia de la Eurocámara a partir del próximo mes de enero y no aclaró si su grupo cumplirá con el acuerdo de 2019 por el que el cargo recaería en un eurodiputado popular en la segunda mitad de la legislatura.

En una rueda de prensa, García subrayó que el anuncio de la semana pasada del líder del grupo popular, Manfred Weber, de que no se presentaría a este cargo "no marcará" ni los tiempos ni las estrategias de los socialdemócratas, que no han comenzado aún el debate interno sobre si quieren presentar a un candidato a este cargo pese al acuerdo de 2019.

Este acuerdo tras las elecciones de ese año preveía que la presidencia del Parlamento Europeo recayera en un miembro socialdemócrata durante la primera mitad de la legislatura (de julio de 2019 a enero de 2022) y que se transfiriera a un candidato popular entre enero de 2022 y mayo de 2024, si bien la competencia de elegir al presidente recae en los propios eurodiputados y éstos pueden votar a quien decidan para el cargo.

La líder socialdemócrata rechazó pronunciarse de manera directa sobre si su grupo honrará este acuerdo y por tanto no presentaría a ningún candidato a la carrera presidencial, aunque sí advirtió de que la situación política hoy en Europa "no es la misma" que en 2019, cuando se selló este pacto.

"Los equilibrios políticos cambian", subrayó García, que también añadió que "eso no significa que no se den por buenas las decisiones que en su momento se tomaron".

La española, que valoró muy positivamente la labor del presidente actual, el italiano David Sassoli, consideró "irresponsable" abrir "un debate nominal" sobre este cargo y pidió que se hable también de contenido político entre todas las fuerzas proeuropeas del Parlamento.

El Partido Popular Europeo sí que ha comenzado su debate interno para presentar a un candidato a la presidencia del Parlamento durante el otoño y ha insistido en que los socialdemócratas y los liberales deben cumplir con las promesas que hicieron en 2019 y apoyar al candidato popular en el voto de enero igual que los populares apoyaron al socialdemócrata Sassoli al comienzo de la legislatura.

En la terna del grupo popular figura el eurodiputado valenciano Esteban González Pons. EFE