Líder indígena de Ecuador advierte de una protesta como la de octubre de 2019

Quito, 14 sep (EFE).- Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), advierte que si el Gobierno no responde a las demandas sociales de la población, la protesta nacional convocada para este miércoles podría conducir a un estallido popular como el ocurrido en octubre de 2019.

"Hay muchas posibilidades (de un estallido social). La gente no soporta más. Hay una crisis mucho más profunda de los temas denunciados", dijo Iza en una entrevista con Efe un día antes de la convocatoria que han hecho distintos gremios y organizaciones sociales contra el presidente de Guillermo Lasso, la segunda de su mandato.

Agregó que "cada sector se está movilizando en estos días" y que "si el presidente de la República sigue con la imposición unilateral, como hemos escuchado frente a (la subida de) los combustibles, lógicamente la gente también irá reaccionando".

EL COMBUSTIBLE SOLO ES EL DETONANTE

En octubre de 2019, un decreto luego derogado por el entonces presidente Lenín Moreno que eliminaba los subsidios a la gasolina provocó la mayor ola de violencia en el país en décadas, con un balance de al menos seis muertos, unos 1.500 heridos y más de 800 millones de dólares de pérdida de PIB por la paralización del mercado.

Hasta ahora, la Conaie consideraba que no había lugar para una movilización de aquel alcance, pero en sus declaraciones Iza, que estuvo entre los líderes de aquellas manifestaciones, adelantó que "la asamblea de la Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) ya determinó declararnos en asambleas territoriales para una movilización nacional".

Y como entonces, también el precio del combustible, que ha subido en los últimos meses debido a un sistema de fijación de precios establecido en 2020, reaparece de trasfondo, aunque no es el único catalizador.

"El incremento del precio de los combustibles no afecta únicamente a los transportistas, afecta a toda la economía ecuatoriana. Este aumento ha incrementado de manera oficial el precio de los productos de primera necesidad", aseguró Iza, a pesar de que los índices de precio de la canasta básica reflejan apenas un crecimiento del 0,0007% de enero a agosto.

La protesta de mañana, encabezada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), principal sindicato del país, tendrá como escenario la calles de Quito y cuenta con el apoyo de grupos estudiantiles y la Conaie, que convocó marchas en diferentes provincias.

La crisis en Ecuador, que comenzó en 2019, se ha agravado debido a la pandemia del coronavirus, con alarmantes índices de pobreza y desempleo que Lasso, que acaba de cumplir 100 días de Gobierno con un masivo plan de vacunación, quiere combatir con una reactivación económica que requiere tiempo.

Sin embargo, los sindicatos y organizaciones sociales se oponen a los planes de reforma que el presidente tiene previsto presentar en las próximas semanas y aseguran que las enmiendas responden a los intereses de las grandes empresas.

ELIMINAR DEUDAS

Otro problema que eleva dirigente de la Conaie es el de los créditos impagos a instituciones financieras públicas y privadas.

Según él son entre 50.000 y 55.000 los agricultores y ganaderos que tienen deudas con la institución pública BanEcuador.

"Se debería pensar que se perdone esa deuda ya que este sector no ha podido recuperar su economía", propuso al exigir para otros casos la eliminación de gastos judiciales, intereses por mora y que se reduzcan los porcentajes de intereses que "llegan hasta el 27% y 30%", lo cual "es imposible seguir pagando".

Asimismo, pidió la reprogramación de las deudas en base a la capacidad de pago del deudor, caso contrario, se seguirà aplicando "una lógica de la banca" y como "los deudores no pueden pagar, volvemos al círculo vicioso del remate de bienes".

En las últimas semanas, Lasso ha tratado de desarmar la bomba de relojería social mediante un diálogo con los transportistas, pero con los sindicatos e indígenas le ha sido imposible.

En este último caso, considera improcedente una reunión con un centenar de ellos y exhorta a una delegación mucho más reducida.

Pero Iza insiste en ser recibido con la comisión de representantes de cada pueblo y nacionalidad del Ecuador, lo que calcula en unas 100 personas, y que la cita sea fijada con suficiente antelación porque requieren de al menos cuatro días para movilizarse.

En las últimas semanas ambos se han embarcado en un intercambio de acusaciones en las que Iza ha calificado a Lasso de "prepotente" y este a su vez ha descrito la actitud del líder indígena como "infantil", entre otras muchas.

