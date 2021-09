La Liga Pro ecuatoriana logra un acuerdo de pagos y los árbitros acaban su huelga

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, en Quito (Ecuador). EFE/Andoni Berná

Guayaquil (Ecuador), 13 sep (EFE).- La Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol logró este lunes un acuerdo para poner fin a una huelga de árbitros, que exigen el pago de honorarios de los meses de mayo, junio, julio y agosto.

Como consecuencia de ese acuerdo, los árbitros y la Comisión de Arbitraje, que preside Roger Zambrano, "han llegado a la decisión de presentarse a pitar desde hoy, tras una reunión de unas siete horas", dijo a Efe Luis Muentes, presidente del colectivo de los colegiados.

La Liga se comprometió a pagar 200.000 dólares para el 20 de septiembre y "de ahí establecer varios acuerdos o tratos porque la situación de Liga Pro es muy complicada, y a partir de ahí ver cuál es la salida", precisó la fuente.

Muentes dijo que entiende la decisión de sus compañeros de "deponer la medida" para "no ser sancionados, no ser suspendidos, por lo que ya se presentan a dirigir" desde el partido de hoy entre Universidad Católica e Independiente del Valle, líder del torneo.

El dirigente aseveró que los árbitros esperan que la Liga Pro cumpla su promesa de pagar la deuda.

Zambrano, por su parte "se ha comprometido a estar vigilante para que se les cumpla a los árbitros", añadió.

El presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Loor, escribió hoy en su cuenta de Twitter: "Los árbitros han depuesto la medida. Nada que celebrar. Al contrario, mucho que reflexionar de parte y parte".

"Cumpliremos con lo ofrecido desde un inicio y realizaremos gestiones día a día para que tanto árbitros como clubes reciban lo que les corresponde y acordaron", dijo Loor sobre la deuda que tiene con ellos el canal que compró los derechos de retransmisión del torneo ecuatoriano de fútbol.

Muentes afirmó que no habrá sanciones, como en su momento advirtió el presidente de la Liga Pro, y que todos los árbitros esperan que en los próximos días la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Francisco Egas, reconsidere su posición ante esta situación.

Egas pidió, a través de una carta a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que no se incluya a los árbitros ecuatorianos en la programación de partidos de las Copas Libertadores y Sudamericana, y a la FIFA en los compromisos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.