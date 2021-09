La FAO reconoce avances en la lucha contra el hambre en Panamá pese a la pandemia

Fotografía de archivo tomada el pasado 13 de julio en la que se registró al coordinador subregional para Mesoamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el brasileño Adoniram Sanches, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

Ciudad de Panamá, 14 sep (EFE).- Panamá registró avances en la lucha contra el hambre pese a ser duramente golpeada por la pandemia de la covid-19, mientras que en otros países de América Central este flagelo se disparó y amenaza con llegar a cifras "brutales".

Así lo dijo a Efe el Coordinador Subregional para Mesoamérica y Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Panamá y Costa Rica, el brasileño Adoniram Sanches, en el marco del lanzamiento este martes de un plan para el desarrollo de la agricultura familiar como una de las vías para la recuperación económica pospandemia.

El funcionario de Naciones Unidas señaló que Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes que en el año 2020 vio caer su economía en un 17,9 % por la pandemia, "avanzó bien en los últimos 20 años bajando de 21 % en el 2000 para un 7,5 % en 2021 de personas que sufren hambre".

"La FAO tiene el mandato de entregar los indicadores de hambre país a país, son 192 países, y reportamos en el mes de agosto que Panamá tiene 7,5 % de personas en condición de hambre, que es un logro, pues se mantuvo (así) dentro de la pandemia en un contexto en el que en otros países de la región (este porcentaje) aumentó significativamente", indicó.

Sanches valoró que con todo ese esfuerzo de programas sociales impulsados durante la pandemia, como el Panamá Solidario, Estudiar sin Hambre, y ahora la Agricultura Familiar, entre otros, "en Panamá al menos no aumentó el número de personas con hambre".

CENTROAMÉRICA Y EL HAMBRE

Para ilustrar sobre la situación en la subregión, Sanches detalló que hasta 2019 en El Salvador, Honduras y Guatemala "teníamos con hambre alrededor de 1 millón 800 mil personas", pero que sumando el impacto de la pandemia al de los huracanes Eta y Iota "el número se dispara a 6,8 millones".

Y ahora en diciembre, apunta Sanches, este número "llegará casi a 9 millones de personas (sufriendo hambre)... una cifra disparada, brutal".

De acuerdo con datos difundidos por FAO en julio pasado, el 8,7 % de la población de Centroamérica, unos 15,2 millones de personas, pasan hambre o tienen dificultades para acceder al mínimo de alimentos.

Aparejado a esto, se encuentra el incremento del sobrepeso en la infancia, con aproximadamente 1 millón de niños y niñas menores de 5 años con exceso de peso por la mala alimentación, algo de lo cual, según señaló este martes Sanches a Efe, Panamá no escapa porque tiene "un 72 % de la población con sobrepeso".

LAS INICIATIVAS DE PANAMÁ

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA), con apoyo de la FAO, realizó este martes el lanzamiento del Política Nacional para el Desarrollo de la Agricultura Familiar en las comunidades rurales y comarcas indígenas.

Este programa o plan nacional busca contribuir a la reducción de la pobreza y a garantizar la seguridad alimentaria, así como también el acceso a los mercados de consumo de los productores del segmento de la agricultura familiar.

Sanches elogió esta iniciativa que, dijo, busca, a través de la financiación, poder generar autoempleo para que esta población rural siga produciendo en sus territorios sin emigrar a la capital.

Destacó que actualmente "Panamá tiene el 37 % de la población en la zona rural, con un 65 % que se dedica a la agricultura familiar por su cuenta".

Explicó que de lo que se está hablando es de un potencial de 220.000 productores trabajando la agricultura familiar, de los cuales "hay entre 150.000 a 160.000 a los que se espera llegar en dos años con esta política".

El representante de la FAO expresó que este esfuerzo en el que se ha involucrado Panamá y que ya se ha dado en El Salvador, Guatemala y en particular en Chile, radica en "poner el foco y asiento en esta clase media rural, lo que llamamos el pequeño y mediano productor".

"Amanecer con hambre es una cosa muy fea ... hambre cero, eso es lo que nosotros queremos, apoyar al Gobierno" de Panamá en alcanzar esa meta en 2030, remarcó.