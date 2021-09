Kiko Rivera, volcado en el trabajo, recupera la sonrisa tras su 'solitaria' vuelta a los escenarios

22-06-2020 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Después de más de un año alejado de los escenarios a causa de la pandemia, Kiko Rivera reaparecía el pasado sábado por todo lo alto en Chipiona. Un esperado y ansiado regreso en el que sin embargo el Dj no estuvo arropado por ningún miembro de su familia, algo que no pareció tomarse del todo bien. Así, horas después, publicaba un 'reproche' en su cuenta de Instagram y, justificando la ausencia de Irene Rosales porque tenía que cuidar de sus hijas, se lamentó de que para 'otras personas' este regreso no fuese lo suficientemente importante. Un comentario que, para muchos, iba dirigido a su prima Anabel Pantoja y a su hermana, Isa Pantoja.



Sin querer hablar sobre su solitaria vuelta a los escenarios y sin prisa pero sin pausa, Kiko ha retomado sus compromisos profesionales por todo lo alto y tras su exitosa actuación en Chipiona se ha desplazado hasta Madrid para grabar su nueva canción, una colaboración con Nyno Vargas que promete dar mucho que hablar.



Lejos de mostrarse abatido o malhumorado tras este feo por parte de su familia en su reaparición, Kiko se ha dejado la piel en el rodaje del videoclip y le hemos visto de lo más entregado con el resto del equipo. Risueño, divertido y muy cercano con sus compañeros, el hijo de Isabel Pantoja puso todo de su parte cantando con sentimiento su nueva canción, que lanzará próximamente.



Tras el rodaje y feliz por su vuelta al trabajo le preguntamos a Kiko por su comentada vuelta a los escenarios y por la ausencia de su familia en un día tan importante en él. Si quieres ver su reacción, ¡dale al play!