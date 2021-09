Joaquín Prat, primeras palabras tras su separación de Yolanda Bravo:

10-09-2021 Joaquín Prat EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Hace unos días saltaba la noticia. Joaquín Prat y Yolanda Bravo se habrían separado después de más de 12 años de relación y un hijo de seis años en común. Tras atravesar varias crisis importantes en los últimos tiempos, el periodista y la publicista habrían decidido poner punto y final a su historia de amor antes del verano, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido su ruptura.



Una ruptura que tanto Joaquín como su exmujer intentan mantener en la más absoluta intimidad y sobre la que ahora el presentador de 'Cuatro al día' y 'El programa de Ana Rosa' se ha pronunciado por primera vez, dejando claro que no va a hacer más declaraciones al respecto.



Muy discreto, el hijo del inolvidable Joaquín Prat ha confirmado su separación de Yolanda pero sin entrar en detalles sobre la misma ni confesar si hay alguna posibilidad de que en un futuro se den una nueva oportunidad. "Ya ha salido en todos los medios y ya lo habéis visto, pero yo soy conocido por mi trabajo y no tengo nada más que añadir", ha asegurado amable pero firme en su intención de no hablar de su vida privada.



En cuanto a cómo se encuentra en estos delicados momentos, el periodista nos asegura que está "bien, feliz" y centrado en su profesión, sin aclarar si ha sido su excesiva carga de trabajo - ya que en alguna ocasión ha afirmado que pasa más de 10 horas al día en la tele - uno de los motivos por los que han puesto punto y final a su relación. "Se habla de muchas cosas, yo no hablo de nada, eso solo lo sabemos los que lo tienen que saber y yo, y ya está", ha señalado.



En uno de sus mejores momentos laborales y triunfando con cada proyecto que emprende, Joaquín ha confesado en qué momento se encuentra: "Joaquín es un hombre que vive el presente mirando al futuro". Un futuro que afronta centrado en su profesión y mantiendo el hermetismo que siempre ha rodeado a su vida privada.