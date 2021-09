14-09-2021 Jesulín de Ubrique reaparece convertido en agricultor tras las polémicas declaraciones de Camila Narajo. MADRID, 14 (CHANCE) Un año después de la muerte de Humberto Janeiro, la mujer que estuvo con él en los últimos tiempos, Camila Naranjo, rompía su silencio en 'Viernes Deluxe' para contar cómo era la relación del patriarca de Ambiciones con sus hijos, especialmente con Jesulín de Ubrique. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Confesando que se ha sentido muy sola desde que Humberto falleció, la gaditana ha 'denunciado' públicamente que Humberto Jr, Carmen, Jesús y Víctor Janeiro son unos desagradecidos y a pesar de fue quien cuidó a Humberto en los últimos años de su vida, no se han preocupado ni interesado por ella en este tiempo.



Muy crítica y mantiendo que los hermanos no cuidaron a su padre y que le negaron ayuda económica en varias ocasiones, Camila señaló directamente a Jesulín, que al parecer no habría visitado a su progenitor en los últimos ocho años porque nunca llegó a perdonarle su separación de Carmen Bazán.



Unas polémicas declaraciones a las que el marido de María José Campanario prefiere hacer oídos sordos. Centrado en el cuidado de Ambiciones y reconvertido en agricultor y ganadero tras su vuelta a televisión con 'El desafío' - que pronto se estrenará en Antena 3 - el torero se afana en su finca y, subido a un tractor ha evitado dar la réplica a Camila.



Acompañado por su hermano Víctor y transportando un remolque lleno de vacas, Jesulín ha preferido hacer oídos sordos a los reproches de la compañera sentimental de Humberto, evitando confirmar o desmentir si es cierto que ni visitaba a su padre ni le prestó ayuda económica en los últimos años de su vida. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!