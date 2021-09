Jessi Uribe y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

Jessi Uribe (@jessiuribe3) revolucionó su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 75.394 de interacciones entre sus followers.

Jessi Uribe nació en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, el 22 de marzo de 1987. Creció en un medio musical, su padre Fernando Uribe, cantante de mariachi, de quien heredó el talento, lo llevaba a sus presentaciones en una discoteca reconocida de Bucaramanga, Colombia.

Desde muy temprano empezó a cantar en diferentes escenarios donde fue encontrando el gusto por el género popular y ranchero. En el año 2008 se presentó en un concurso llamado Latin American Idol donde fue elegido entre 30.000 participantes y solo 20 artistas de Colombia clasificaron en Argentina, logrando así formar parte de los 50 mejores de Latinoamérica.

Otro de sus talentos y pasiones es componer, ya que escribe acerca de sus vivencias o las de sus amigos, logrando así transmitir esas historias a sus seguidores. Sus letras ya han sido grabadas por otros artistas y se han visto galardonadas premios como los latin Grammy.

En el año 2017 participó en el concurso del canal caracol A otro nivel, con el cual dejó en alto el género popular y demostró la unión de sus colegas quienes apoyaron este proceso. Posteriormente de la mano de su actual disquera Mano De Obra, lanzó el tema «Dulce Pecado», con el cual ha obtenido gran reconocimiento a nivel Nacional e Internacional. «Dulce pecado» supera más de 360 millones de reproducciones en YouTube, además que se posicionó de número uno en las principales emisoras del país.

En el año 2019 fue parte del jurado del programa de televisión Yo Me Llamo, junto a César Escola y Amparo Grisales. En el año 2020, a pesar de la situación mundial que se vivió con la pandemia, el artista continúo sorprendiendo a sus fans con una serie de lanzamientos y colaboraciones musicales entre las que se encuentran: «La Culpa», «Desde Que Te Fuiste», junto al artista Chileno «Américo», «Dicho Y Hecho» junto a Alkilados, «Se Te Nota» junto a Pipe Bueno.

Jessi Uribe logró cerrar el año con broche de oro con la canción «Una Oportunidad», la cual debuta actualmente como la banda sonora de la telenovela Mexicana Quererlo Todo de Televisa y Univisión.