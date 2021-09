Giménez: "Tenemos muchísimos nombres, pero tenemos que formar un gran grupo"

El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, ofrece una rueda de prensa tras el entrenamiento realizado este martes en el Estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/atleticodemadrid.com

Madrid, 14 sep (EFE).- José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, regresará este miércoles al once contra el Oporto en la primera jornada de la Liga de Campeones; una prueba de fuego para el conjunto rojiblanco, que tiene "un gran plantel de muchísimos nombres", pero hay que conseguir formar "un gran grupo".

"La llegada de Antoine (Griezmann) potencia al grupo y al equipo, hace que crezca la competencia entre nosotros, así crece la competencia individual, y esforzarte muchísimo más. Creo que tenemos un gran plantel. Después, los hechos demostrarán si estamos a la altura de todos los equipos o no", valoró en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

"Tenemos un gran plantel de muchísimos nombres, pero con estos nombres tenemos que conseguir que se forme un gran grupo y equipo. Que el equipo esté por encima de los nombres. Eso va a definir si somos favoritos, ganamos cosas o no lo logramos", añadió Giménez.

Entre tal potencial, nadie tiene un puesto seguro en el once. ¿Cómo gestionan eso los futbolistas? "Primero poniendo al grupo por delante de todo, sabiendo que hay muchísimos partidos en el año, si Dios quiere, y todos los compañeros que están en el plantel son muy importantes. Sabiendo que hay que crecer y para ello hay que estar todos bien, teniendo el grupo por delante y aportando el máximo desde donde nos toque estar el día del partido va a ser que podamos conseguir cosas importantes", valoró el central uruguayo.

Este miércoles es baja Stefan Savic, por sanción. "Todos sabemos que es un jugador muy importante para nosotros. Es un líder dentro del grupo, que lo necesitamos todos los partidos. Al que le toque jugar lo hará de la mejor manera posible para que al equipo le vaya bien", apuntó en la víspera de iniciar la Liga de Campeones.

"La realidad es que nosotros competición que nos ponen por delante, competición que queremos ganar y llegar lo más lejos posible. Nos estamos preparando para eso. Cómo respondamos nosotros va a definir si estamos para ganarla o no", continuó Giménez, que ya ha vivido la vuelta del público en la Liga al Wanda Metropolitano y ahora lo hará en la Champions: "No me quiero imaginar lo que será mañana la gente. Saben que los necesitamos. Necesitamos su apoyo".

Enfrente estará el Oporto. "El año pasado hizo una gran Champions. Este año tienen un gran equipo también. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, como todos en la Champions, y sobre todo es el debut. En esta fase de grupos, cada punto es importantísimo y más cuando juegas de local. Tenemos que hacer nuestro partido y tratar de conseguir los tres puntos", declaró.