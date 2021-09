Garbajosa: "Si Marc viene, para la LEB Oro sería impresionante"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa (c), interviene durante la presentación oficial de la temporada 2021/22 de la Liga Femenina Endesa, este martes en la sede de Endesa en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 14 sep (EFE).- El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, opinó que una posible llegada de Marc Gasol al club que preside, el Bàsquet Girona, sería "impresionante" para la LEB Oro, segunda categoría del baloncesto español y "un ejemplo de lo que quiere al baloncesto español".

El menor de los hermanos Gasol fue traspasado la semana pasada de Los Ángeles Lakers a los Memphis Grizzlies de la NBA, y según varios medios estadounidenses, el deseo del jugador es rescindir su contrato y regresar a España, lo que podría suponer que juegue en el Girona, del que es presidente, y en el que varias veces ha comentado que le gustaría retirarse como deportista profesional.

"Marc está muy involucrado con el baloncesto español, es propietario de un club, presidente del Girona. Si da ese paso sería un ejemplo de lo que quiere al baloncesto español y a su club, para la LEB Oro sería impresionante", opinó el presidente de la FEB en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de la Liga Femenina Endesa en Madrid.

Garbajosa reconoció que la llegada de Marc Gasol daría "visibilidad" a la segunda liga del baloncesto español. "Como lo fueron Bilbao, Betis, el Estudiantes este año... Habla que la competición tiene visibilidad y tenemos que seguir trabajando", añadió.

Marc Gasol, que tiene 36 años, y su hermano mayor Pau, que cumplió 41 en julio, anunciaron su retirada de la selección española de baloncesto tras caer en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante Estados Unidos.

En ambos casos su futuro es una incógnita, ya que Pau Gasol, que la temporada pasada acabó el curso en el Barcelona ganando la Liga Endesa, aún no ha revelado si seguirá jugando al baloncesto de forma profesional.

"Si finalmente se retira, que está por ver, tiene que decirlo él, no hay homenajes suficientemente grandes para estar a la altura de su carrera pero también de su compromiso con la selección y el baloncesto español. La figura de Pau, la trascendencia de Pau... No hay palabras. Espero que la decisión que tome sea la que le haga feliz como persona, seguir jugando o no", consideró Garbajosa.