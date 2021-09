Fútbol/Champions.- Unai Emery: "Ha sido un partidazo, pero el punto es algo insuficiente para los dos"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró que su duelo ante el Atalanta para abrir la Liga de Campeones había sido "un partidazo", pero consideró que el empate a dos "será algo insuficiente" para ambos de cara a un grupo que se ha "complicado" por la victoria del Young Boys ante el Manchester United.



"Lo primero que puedo decir es que ha sido un partidazo y alegramos a los espectadores de un equipo y otro. Además de sufrir por el vaivén del resultado en contra, luego a favor y al final perderlo, hubo que ir tomando decisiones sobre un fútbol de alto nivel, con mucho talento y mucho físico, pero creo que el empate para los dos será algo insuficiente", expresó Emery en la rueda de prensa posterior al encuentro.



El irundarra recalcó que "los primeros 20 minutos presagiaban un partido difícil y quizá hasta con tintes dramáticos". "Pero a partir de ahí nos hemos rehecho y el equipo ha encontrado sus momentos y ha ido apareciendo individual y colectivamente en su área", comentó sobre el complicado inicio del partido.



"En el descanso parecía que el encuentro se igualaba y la confianza parecía que nos iba a dar aires de ser optimistas. El 2-1 nos ha espoleado para tener opciones de marcar el 3-1, pero con estos equipos que juegan al ataque el saber jugar los 90 minutos era necesario. Ha venido la expulsión, que nos ha mermado, pero aún así hemos tenido la última ocasión para ganar el partido. Hemos estado al límite en el resultado los 90 minutos y este punto nos dice que debemos seguir trabajando y mejorando", añadió.



El preparador vasco no quiso centrarse en "los errores" que se pudiesen producir en los goles porque "la idea del Atalanta es muy agresiva y los errores se provocan, no vienen de algo individual" y celebró que su triple cambio a la hora de juego funcionase, elogiando a Danjuma, que tuvo "una actuación muy buena y siendo desequilibrante", y sin culpar a Coquelin por su expulsión en apenas siete minutos por ser producto de su "sobreextramotivación".



El técnico del 'Submarino Amarillo' celebró haber vivido "un día bonito" por la vuelta del equipo a la Liga de Campeones junto a su afición, pero recalcó que el grupo se ha "complicado" por la victoria del Young Boys ante el Manchester United, que va a tener que elevar su "exigencia".



"Yo nunca descarto sorpresas porque las he vivido anteriormente. Los equipos en Europa tienen un extra de motivación, pero esto no cambia nada, sólo que quedan cinco jornadas y que el Young Boys va líder y el principal favorito va último. Se reducen las posibilidades porque el Young Boys entra de lleno con una motivación importante", advirtió Emery.